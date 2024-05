Non è più in segreto che Fedez stia frequentando la modella francese Garance Authié. I due sono stati avvistati a Monaco, dove il rapper era presente insieme a diversi amici e amiche su uno yacht per assistere al Gran Premio di Formula 1. “Una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Montecarlo”, ha scritto la pagina Very Inutil People. E da quel momento sui social sono volate frecciatine da parte di Chiara Ferragni.

A contribuire anche l’uscita del brano di Fedez in collaborazione con il collega Emis Killa, “Sexy Shop”, in cui alcune barre sembrano proprio dedicate all’ex moglie. Il brano, che sarà disponibile a partire da questo venerdì 31 maggio, fa riferimento alla fine di una storia d’amore. Il primo pensiero va ovviamente alla relazione tra Chiara Ferragni e Fedez.

“Ma è impazzita?”. Chiara Ferragni, vendetta choc contro Fedez





Chiara Ferragni e Fedez, il dubbio delle ultime frecciatine

“L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio”, dice il rapper nel brano. E Chiara Ferragni non è stata zitta, perché ieri ha pubblicato una foto che sa tanto di frecciatina all’ex marito. Una foto accanto a una statua di Napoleone, citazione del famoso dissing tra Fedez e Marracash, che all’epoca disse del collega: “Ho letto dei messaggi buffi sui social: a quanto pare il nano con la sindrome di Napoleone ha inventato un bel po’ di caz*ate”.

Del nuovo rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni si è parlato anche a La vita in diretta, con Alberto Matano e le ospiti Paola Ferrari ed Enrica Bonaccorti. La giornalista è convinta che gli ultimi fatti che hanno interessato i due non sia proprio casuale, anzi, pensa che sia una mossa per via dell’uscita del nuovo singolo. “Adesso fa uscire pure un nuovo singolo? Ma guarda… Se è sempre una questione di business? Chiaramente il pensiero va subito a quello. Io però ho un pensiero ancora più malizioso, se tu noti, tutto quello che sta accadendo in queste settimane intorno ai Ferragnez, ci consegna un’immagine dei due totalmente rivoluzionata rispetto a quello che erano fino a qualche mese fa”, ha detto la giornalista.

“Lei santificata sempre con i bambini e poi solo con le amiche in vacanza. Lui invece che una volta era il bravo maritino con i figli, tutto casa e coccole, adesso è diventato il bello e dannato, è tornato quel personaggio comunque contorto e contraddittorio. Mi sembra una grande operazione di immagine, fatta anche molto bene, – ha concluso – oltre che ovviamente una questione di business”.