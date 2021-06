Settanta anni di regno. Nel 2022 la regina Elisabetta festeggerà l’incredibile traguardo. Ci sono stati, è vero, regnanti che hanno governato più a lungo, ma è chiaro che quello in arrivo è una sorta di record, perlomeno relativamente ai governanti ancora in vita. Gli ultimi anni per Elisabetta non sono stati semplicissimi. Prima l’allontanamento da Buckingham Palace del principe Harry e della moglie Meghan. Poi le dichiarazioni scioccanti dello stesso Harry. Infine l’addio al Re Filippo.

Ma a quanto pare le difficoltà e i malumori non sono ancora giunti al termine. Anzi. Secondo la nuova biografia di Matthew Dennison su Sua Maestà pare proprio che sia stato il figlio Carlo a far arrabbiare Elisabetta. Proprio mentre fervono i preparativi per il Giubileo del 2022, sarebbero avvenute delle discussioni piuttosto accese tra Carlo e la regina. Tutto è incentrato sulla monarchia e la necessità di modernizzazione che sarebbe stata avanzata dal principe Carlo.

Nell’ultima biografia sulla regina Elisabetta di Matthew Dennison si parla di una discussione tra il principe Carlo e uno dei suoi assistenti più anziani. A quanto pare Carlo avrebbe confidato di non vedere l’ora di prendere il posto della madre per cambiare nel segno dell’innovazione la monarchia. Un sentimento non certo nuovo, che nel tempo si è manifestato. Ma stavolta la ‘chiacchierata’ è arrivata alla stampa. E la regina Elisabetta non l’avrebbe presa affatto bene.





In un passo della biografia si legge in particolare: “I creatori di un documentario, Charles at Fifty, hanno affermato: ‘Ci è stato detto da un assistente anziano che Charles crede che la monarchia abbia bisogno di una modernizzazione radicale. È impaziente di andare avanti con il lavoro ed è per questo che il principe sarebbe ‘segretamente felice’ se abdicasse”. C’è già chi parla apertamente di ‘piani segreti per l’abdicazione’. Un’atmosfera che ha mandato su tutte le furie la regina Elisabetta.

Già in un’altra occasione il principe Carlo aveva lanciato una frecciata all’indirizzo dei genitori. Ecco cosa ha scritto, come riporta l’Express, il biografo reale Gyles Brandreth: “C’era una volta il principe Carlo che aveva l’abitudine di lamentarsi della sua infanzia, con quasi tutti quelli che lo ascoltavano. Il Principe di Galles ha chiarito a tutto il mondo che, da ragazzo, si era sentito trascurato a casa e abbandonato a scuola”. Insomma per la regina Elisabetta si preannuncia un giubileo tutt’altro che semplice.