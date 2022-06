Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales, la voce è di quelle clamorose e giunge in maniera davvero inaspettata. Di lui si è parlato nell’ultimo periodo soprattutto a livello professionale, dopo il grande successo a Don Matteo 13. Infatti, ha sostituito in maniera impeccabile Terence Hill e il suo personaggio di Don Massimo ha raccolto consensi praticamente unanimi, respingendo con forza le critiche della vigilia. Ora, però, all’improvviso è arrivata un’indiscrezione pazzesca sulla vita sentimentale.

A breve vi diremo tutto su Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales, intanto per il momento ancora non si sa la data di uscita di Don Matteo 14, non essendo ancora ufficialmente confermata anche se probabile. In effetti ancora nessuno in Rai o In Lux Vide, la casa di produzione, ha confermato o smentito. Sembra ovvio tuttavia che tra il 2022 e il 2023 inizierà la fase di produzione e riprese. Salvo clamorosi colpi di scena finora impensabili, sarà ancora protagonista nella veste di sacerdote.





Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales: voci di crisi

Dunque, parlando di Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales, è stato il sito Dagospia a riferire qualcosa che finora era rimasto in sordina. Già in passato erano state preannunciate situazioni non proprio spettacolari, anche se concretamente non c’erano mai state conferme ufficiali. Adesso non è da escludere che i diretti interessati possano uscire allo scoperto per fornire la loro versione dei fatti. Anche perché il portale di Roberto D’Agostino è stato decisamente chiaro nel suo articolo.

Ecco quanto rivelato dal giornalista Alberto Dandolo nei Dandolo Indovinelli su Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales: “Rappresentano il simbolo della coppia perfetta. Il problema è che lei non vede l’ora di sposarlo, ma lui nicchia da tempo. I beninformati parlano di una crisi tra i due che durerebbe in realtà già da qualche anno e che verrebbe sapientemente occultata. Chi sono?”. E ha poi fornito lui stesso la risposta, pubblicando alcune immagini che hanno ritratto i due partner insieme.

Raoul Bova è stato unito in matrimonio con Chiara Giordano, dalla quale ha avuto i figli Alessandro Leon e Francesco nati rispettivamente nel 2000 e 2001. Nel 2013 ha chiuso con la donna e si è fidanzato con Rocio Muñoz Morales. Ha avuto la prima figlia con lei il 2 dicembre del 2015, chiamata Luna, e il primo novembre del 2018 è poi venuta alla luce la seconda figlia, che hanno chiamato Alma. E ora le voci di una possibile crisi amorosa.

