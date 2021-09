Raoul Bova al cinema come in tv, sui red carpet e sulle riviste di gossip accanto all’inseparabile compagna di vita Rocio Munoz Morales. Meno facile vederlo in versione papà, lui che di figli ne ha quattro. Ogni tanto però Raoul Bova fa un’eccezione e su Instagram regala scatti di una bellezza e tenerezza infinite. Quattro figli ha l’attore 50enne, si diceva.

Dal recedente matrimonio con Chiara Giordano sono nati Alessandro (21 anni) e Francesco (20 anni). Dalla sua attuale compagna Rocio Munoz Morales sono nate due bambine: nel 2015 Luna e nel 2018, la piccola Alma. Raoul Bova e Rocio si sono incontrati sul set di Immaturi – Il viaggio ma il loro sentimento è stato una cosa “nata col tempo: sul set c’era un rapporto professionale e di stima. Poi abbiamo continuato a cercarci: c’eri anime, avevamo capito che volevamo frequentarci” aveva raccontato lei.

Raoul Bova, la foto con la figlia Luna

La primogenita di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ha 6 anni ed è già stata “protagonista” di un video per la fondazione Telethon passando in rassegna altri importanti cortometraggi cinematografici. Dunque appare chiaro che la piccola Luna sembra già voler seguire con disinvoltura le orme dei famosi genitori.





Ma questa volta nessun corto ma un selfie papà e figlia che ha emozionato tutti i fan. Dopo che quest’estate l’attore ha documentato un pomeriggio passato a fare le conserve di pomodori che ha coinvolto tutta la famiglia, figlie incluse, il buongiorno è con la sua prima principessa.

Raul Bova versione tenero papà ha condiviso sul suo profilo Instagram un tenero primo piano in bianco e nero con sua figlia Luna. Una foto che ha sfiorato i 30mila like a poche ore dalla sua pubblicazione e che l’attore pronto ha commentato con queste parole: “Momenti semplici, che ti aprono il cuore”.