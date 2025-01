Titoli di coda tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro, stavolta non si tratta di rumors ma della versione ufficiale fornita dagli stessi interessati. Non appena si è diffusa la notizia, i commenti sono fioccati: “Mi dispiace perché erano bellissimi insieme. Gli va dato atto di averci provato e riprovato, questo significa che il loro amore non solo è stato vero ma anche terribilmente profondo”. La loro storia, del resto, parla per loro.

>>“Eccoci qui, scusate l’assenza”. Giulia Salemi e il piccolo Kian, il primo video di mamma e figlio scioglie tutti

Raimondo e Francesca si erano conosciuti quando avevano rispettivamente 18 e 16 anni e dopo anni insieme prima sono diventati genitori e poi sono convolati a nozze, nel 2014. Sei anni dopo, dunque nel 2020 la prima frattura, profonda, che li aveva portati a separarsi a causa della sbandata di lei per il ballerino di Amici, Valentin.





Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati: l’annuncio

Un anno dopo, però, per la gioia della piccola Jasmine e dei fan della coppia c’ era tato un riavvicinamento. Ma adesso questo nuovo colpo che mette fine alla storia. A rivelarlo, con una nota postata sui loro profili, sono stati proprio i diretti interessati, che hanno comunicato la fine del loro matrimonio. Queste le loro dichiarazioni, che in questi minuti stanno già facendo il giro del web.

“Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente”.

Non è una notizia che arriva inaspettata. Il gossip li dava in rotta da giorni ormai e quanto accaduto nel giorno del compleanno di Raimondo Todaro era stata la prova provata dell’addio: zero messaggi di auguri o foto da parte di Francesca Tocca.