Lorenzo Berlusconi è il nuovo campione della regione Liguria nella boxe contatto leggero. Il figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin è stato incoronato ai campionati regionali di sport da combattimento “Kombat Tour Italia” organizzati da Massimo Pedemonte in collaborazione con Marco Costaguta, campione di kick-boxing, che ha introdotto questa disciplina a Genova negli anni Novanta.

“Il piccolo Berlusconi è davvero bravino, ha una buona tecnica e d’altronde la palestra dove si allena è un ottimo centro” ha raccontato Costaguta davanti alla telecamera del quotidiano Secolo XIX, dove c’erano anche Pier Silvio Berlusconi, orgoglioso per il grande risultato del figlio e Lorenzo, 13 anni, nato dall’amore tra l’amministratore delegato di Mediaset e Silvia Toffanin, ormai da anni al timone di Verissimo.

La sfida si è svolta nel palazzetto dello sport di Manesseno, riferisce il quotidiano Secolo XIX. “Gli sport da combattimento vanno tenuti in alta considerazione perché sono veicoli di valori importanti come sacrificio e umiltà. Se fatti nella maniera giusta sono tra gli sport più formativi” ha detto Pier Silvio Berlusconi, molto soddisfatto per l’impegno che il figlio Lorenzo dedica alla boxe.

Da qualche anno la coppia ha deciso di trasferirsi in Liguria, a Portofino, per vivere lontano dal caos di Milano. “Quando è nato Lorenzo, io e Silvia non abbiamo pensato subito a questa ipotesi“, aveva spiegato Berlusconi a Tv, Sorrisi e Canzoni, “Abbiamo iniziato a dire: ‘Restiamo qui per un altro weekend’. Poi un altro e un altro ancora. E alla fine ci siamo trasferiti. Ed è stata una scelta che rifarei mille volte. Lorenzo va a scuola qui, alla scuola pubblica”.

Lorenzo Berlusconi ha compiuto 13 anni e alla telecamera si mostra sicuro, con il paradenti e le tipiche pose da boxer. Il figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin è tesserato per la palestra di Rapallo “Area Bastarda”. All’evento sportivo hanno partecipato 170 atleti di kickboxing, boxe, muay thai e k1, sono state messe in palio 30 cinture, una delle quali andate proprio a Lorenzo Berlusconi. (IL VIDEO)