Famosa grazie al reality show di famiglia e oggi cantante, stilista e mamma di un bambino la vip ha subito una grande trasformazione e oggi appare completamente diversa. In questi giorni è stata paparazzata insieme al figlio, al fratello e alle nipoti e alla madre e al padre per un pranzo di famiglia. La figlia vip è apparsa davanti agli obbiettivi dei paparazzi ed era irriconoscibile.

La figlia vip indossava un completo rosa cipria con pantaloni e gilet, scarpe da ginnastica Converse, occhiali da vista con la montatura nera e capelli viola raccolti in uno spettinato chignon. Irriconoscibile dall’epoca in cui andava in onda in tv con il reality show dedicato alla sua famiglia. Qualche anno fa, infatti, si è sottoposta a un intervento di bypass gastrico ed è dimagrita oltre 40 chili.

Kelly Osbourne dimagrita e irriconoscibile

Kelly Osbourne, figlia del leader dei Black Sabbath Ozzy, ha mostrato la sua figura molto snella mentre usciva con il figlio Sidney per un pranzo in famiglia a Beverly Hills. Il mese scorso la star del reality, 38 anni, ha ammesso di aver esagerato con la dieta e di aver perso troppi chili dopo la gravidanza. Dimagrimento causato anche da un farmaco che le ha impedito di riprendere chili.

Kelly in precedenza aveva rivelato di essersi rivolta a uno specialista per perdere i chili guadagnati durante la gravidanza, ma ha ammesso di essersi lasciata trasportare e di aver perso più del necessario. Parlando al podcast di Scheananigans, Kelly Osbourne ha detto: “Dovevo perdere i chili presi per la gravidanza del mio bambino. Poi ho pensato: ‘Beh, ho perso tutto il peso del bambino. Vediamo fino a che punto posso arrivare’. E poi sono andata un po’ troppo oltre”.

Il suo aspetto snello dopo il parto arriva dopo una battaglia lunga tantissimi con il peso, una lotta che ha spinto Kelly Osbourne a sottoporsi a un intervento chirurgico. “Finalmente ho realizzato che per troppo tempo ho messo le esigenze degli altri davanti alle mie. Mi sono messa in situazioni in cui non mi sentivo a mio agio per paura di deludere chi avevo vicino. Ora è il momento di mettere me stessa al primo posto. Non sono dimagrita per la pressione dei social, – aveva raccontato – l’ho fatto per me”.