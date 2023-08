Brutto periodo per la vip italiana, costretta a fare i conti con dei problemi di salute. La giovane aveva dato vita a diverse Instagram stories, nelle quali riferiva di dolori lancinanti. E aveva fatto una sorta di diagnosi personale, dopo aver consultato internet. Aveva inserito i suoi sintomi e le era uscita una patologia specifica, quindi ha deciso di sottoporsi ad un controllo medico e la risposta dell’esperto è stata proprio quella. Quindi, ha scoperto di avere una problematica fisica.

Non si trattava di semplici dolori passeggeri, ma di una patologia che affligge questa vip italiana. I suoi problemi di salute sono stati tutt’altro che leggeri, infatti ha ammesso: “Ho trascurato questo fastidio e sono passata da crampi passeggeri ad un dolore fisso insopportabile. E ho avuto paura. Ho pensato di morire dal dolore, mi erano venute delle fitte, la nausea e sudavo freddo. Una cosa che non mi era mai capitata nella vita”.

Vip italiana colpita da problemi di salute: “Pensavo di morire dal dolore”

A quel punto la vip italiana, parliamo di Giulia De Lellis, costretta a fare i conti con la dura realtà di problemi di salute che peggioravano di ora in ora, ha aggiunto: “Erano tanti giorni, dico la verità, che sentivo, durante il giorno, come una sorta di crampo, di spina, nelle ultime tre dita del piede. Mi dicevo va beh, anche se capivo che era strano, vedevo che durava più del normale. Poi ha toccato l’apice, sono stata troppo male, proprio mi arrivava al cervello, volevo andare in ospedale per quanto mi faceva male, non ho mai provato una cosa così. E oggi ho iniziato a cercare qualcuno che potesse aiutarmi perché sto ancora malissimo“.

E l’influencer ha scoperto di avere il neuroma di Morton: “Raga, credo di avere questo nervo infiammato, mi fate sapere se vi è successo? Io devo capire ad agosto chi mi può fare un controllo perché sto diventando pazza. Ma sono sicura di avere questa cosa qua, se no non me la spiego che ci può stare lì in mezzo per avere questo dolore. Io ortopedica mi sono svegliata e ho fatto le mie ricerche”. Poi è arrivata la diagnosi del dottore, che ha confermato quella patologia.

Come scrive il sito Humanitas, il neuroma di Morton è “una sofferenza del III nervo digitale comune, un nervo esclusivamente sensitivo che innerva il 3 e 4 dito del piede causata da microtraumi cronici nel punto di passaggio tra le teste di III e IV metatarsale. Si riconosce subito per un dolore trafittivo, simile ad una scossa elettrica. Le terapie sono conservative, ad esempio infiltrazioni cortisoniche e plantari, ma anche chirurgiche”.