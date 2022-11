“Il Principe Harry non è figlio di Carlo”. È questa la domanda che si stanno facendo queste ore in Inghilterra, dopo l’uscita del libro di Anna Pasternak dal titolo “Princess in Love”. Non è di certo la prima volta che se ne parla, anzi. Eppure stavolta sembra esserci quasi una convinzione dell’autrice e non solo. La scrittrice ha indagato a fondo sulla vita sentimentale di Lady Diana che, come arcinoto, si è ribellata alla lealtà di Carlo per Camilla facendo intime conoscenze qua e là.

E tra alcuni nomi spunta sopratutto quello di James Hewitt, ufficiale della cavalleria britannica che intrecciò con la moglie di Carlo una relazione amorosa già dal 1983. È quindi lui il padre del principe Harry? C’è da dire che nel libro di Pasternak è pubblicata una lettera secondo cui Diana confidò all’amante che Harry era suo figlio biologico. Non solo, sembra che Carlo, qualche anno fa, per mettere a tacere le malelingue, ordinò al figlio di sottoporsi al test del DNA che ha poi confermato la paternità dell’attuale re.

Il Principe Harry non è figlio di Carlo

Ma le cose stanno davvero così? Non è finita, sembra, perché stando al Neue Post, oltre a quella di Diana, ci sono altre lettere che mettono in dubbio la discendenza di Harry da Carlo e che il Principe avrebbe ricevuto al suo ritorno da Londra. Sempre secondo il magazine, queste missive arrivano da Londra e chi le ha scritte non voleva danneggiarlo nel suo ruolo all’interno della Monarchia.

James Hewitt e il principe Harry

Per questo ha aspettato fino a ora prima di inviargliele. E adesso che Harry non è più un membro attivo della Famiglia Reale e si è trasferito negli Usa, a migliaia di chilometri dalla Gran Bretagna, le cose si possono dire, sembra. “Quindi può conoscere la verità e niente deve rimanere nascosto”.

Mark Dyer e il principe Harry

Stando al mittente misterioso, il padre di Harry non sarebbe né Carlo né James Hewitt, ma Mark Dyer, ex capitano della Guardia Reale, che è sempre apparso al fianco del Principe fin da quando era bambino. Che Harry e Dyer siano molto legati, è confermato dall’esperto in questioni reali, Robert Lacey, autore di diversi libri. Lacey tuttavia non si è mai spinto a sostenere che l’ex capitano fosse il padre di Harry.

