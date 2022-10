Meghan Markle torna a parlare della Regina Elisabetta: ha aspettato un mese e mezzo dopo la morte della sovrana per aprirsi. Un mese e mezzo durante il quale lei ed Harry hanno passato di tutto. C’era stata la questione del testamento e dei piccoli Archie e Lilibet, figli della coppia, diventati rispettivamente principe e principessa dopo la scomparsa della bisnonna ma senza acquisire il titolo di Altezza Reale. E ancora: il declassamento nel sito della royal family.



Quindi l’ostracismo nella prima foto ufficiale di Re Carlo dove sono raffigurati il nuovo sovrano, la regina consorte Camilla e la coppia William e Kate. Tutti e quattro sono vestiti a lutto, di nero. Il re posa con la mano nella tasca stringendo il braccio attorno alla moglie. Il principe William, erede al trono, si trova al fianco del padre con le braccia abbassate, mentre la Principessa del Galles abbraccia da dietro il marito. Abbastanza per mettere ko chiunque ma non Meghan.

Meghan Markle parla della Regina Elisabetta: “Grata per tutto”



Che oggi torna a parlare della regina Elisabetta: “Mi sento fortunata ad averla conosciuta. Sento una profonda gratitudine per aver potuto trascorrere del tempo con lei e conoscerla”, ha raccontato a Page Six. Parlando anche del giorno in cui la sovrana è venuta a mancare: “Sono davvero grata di aver potuto stare con mio marito per sostenerlo, specialmente durante quel periodo. Ciò che è così bello è guardare l’eredità che sua nonna è stata in grado di lasciare su diversi e tanti fronti”. Una verità che chiude la porta a tante male lingue e che, evidentemente, non poteva più aspettare.



Quello stesso giorno la Markle non ha accompagnato il marito Harry al capezzale della nonna, ma non c’era neanche Kate al fianco di William. Una figura, la regina, alla quale Harry era molto legato. Non è un mistero infatti che fosse il nipote preferito. A testimonianza dell’affetto dei due la lunga lettera che Harry ha scritto per lei. “Nel celebrare la vita di mia nonna, Sua Maestà la Regina, e nel dolore per la sua perdita, viene in mente a tutti la bussola e la guida che è stata per molti, nel suo impegno verso il servizio e il dovere”.



“È stata ammirata e rispettata a livello globale. La sua grazia e dignità incrollabili sono rimaste autentiche lungo tutta la sua vita e ora anche nella sua eredità eterna. Ricordiamo le parole che ha detto dopo la morte di suo marito, il principe Filippo, parole che possono dare conforto a tutti in questo momento: “La vita, è vero, consiste in separazioni finali come in primi incontri”.

