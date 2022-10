Harry e Meghan Markle, lo scatto sfida Re Carlo III: succede a pochi giorni dalla pubblicazione del primo scatto ufficiale del Re nella quale i duchi di Sussex non sono inclusi. Le ultime settimane sono state particolarmente turbolente per la famiglia reale da quando la moglie di Harry non era stata accetta a Balmoral al capezzale della regina morente. Raccontava una fonte come: “Carlo ha detto in modo chiaro che non era appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così doloroso e triste. Ha detto molto chiaramente che Meghan non sarebbe stata la benvenuta”.



Poi c’era stata la questione del testamento e dei piccoli Archie e Lilibet, figli della coppia, diventati rispettivamente principe e principessa dopo la scomparsa della bisnonna ma senza acquisire il titolo di Altezza Reale. Pare che Re Carlo III abbia preso questa decisione per non gravare sui contribuenti. A corte ci sono già troppe persone con il titolo di Altezza Reale. Una scusa che regge fino ad un certo punto visti gli ultimi sviluppi che per molti sembrerà una sciocchezza ma che non lo è affatto.

Harry e Meghan sono stati declassati nel sito della royal family. E non solo. Nel primo scatto ufficiale di Carlo sono raffigurati il nuovo sovrano, la regina consorte Camilla e la coppia William e Kate. Tutti e quattro sono vestiti a lutto, di nero. Il re posa con la mano nella tasca stringendo il braccio attorno alla moglie. Il principe William, erede al trono, si trova al fianco del padre con le braccia abbassate, mentre la Principessa del Galles abbraccia da dietro il marito.



Ora arriva la risposta di Harry e Meghan per mano del fotografo Misan Harriman. La foto è stata scattata il 5 settembre scorso a Manchester, in occasione della partecipazione di Harry e Meghan a One Young World. La decisione di pubblicarle, finalmente, è arrivata in un momento particolare, ovvero due giorni dopo la diffusione del ritratto sopra citato.



In entrambe le foto i duchi si tengono per mano, come sempre nella loro vita, privata e pubblica; complici e uniti, continuano a considerare il contatto fisico un modo per sostenersi l’uno con l’altro. Una risposta che non ha bisogno di ulteriori commenti.

