Harry e Meghan Markle sono tornati in California e, quanto pare, non sono riusciti a ricucire con la famiglia reale; l’indizio viene dell’ultima decisione di Re Carlo III che non è passata sotto silenzio. Che il nuovo sovrano non abbia in simpatia i duchi è stato chiaro durante questo periodo in cui gli occhi del mondo sono stati puntati sulla famiglia reale. Secondo The Sun, subito dopo la notizia dell’aggravarsi delle condizini della Regina Meghan Markle stava per mettersi in viaggio verso il castello Balmoral, ma ha cambiato idea.



Probabilmente non voleva lasciare solo il marito Harry in un momento di grande dolore, oppure lei stessa voleva dare l’ultimo saluto alla Regina. Come loro stessi hanno più volte affermato, le Regina si è sempre comportata bene con loro e non c’era alcun attrito con la sovrana. Una fonte vicina ai reali aveva rivelato al The Sun che ci sarebbe stato un ordine ben preciso da parte del neo Re Carlo III al figlio Harry dopo averlo informato sulle condizioni della nonna aggiungendo la richiesta di raggiungere la famiglia da solo.

Harry e Meghan Markle, con Re Carlo III nessuna tregua



“Carlo ha detto in modo chiaro che non era appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così doloroso e triste. Ha detto molto chiaramente che Meghan non sarebbe stata la benvenuta”, aveva rivelato la fonte in questione. Poi c’era stata la questione del testamento e dei piccoli Archie e Lilibet, figli della coppia, diventati rispettivamente principe e principessa dopo la scomparsa della bisnonna ma senza acquisire il titolo di Altezza Reale.



Pare che Re Carlo III abbia preso questa decisione per non gravare sui contribuenti. A corte ci sono già troppe persone con il titolo di Altezza Reale. Una scusa che regge fino ad un certo punto visti gli ultimi sviluppi che per molti sembrerà una sciocchezza ma che non lo è affatto. Harry e Meghan sono stati declassati nel sito della royal family.



I due duchi di Sussex sono, dunque, finiti in fondo tra i membri della famiglia, insieme a chi? Al principe Andrea. Quest’ultimo è ormai caduto in disgrazia, dopo essere stato coinvolto nello scandalo di Epstein. Insomma, le speranze di ricucire sono sempre più piccole.

