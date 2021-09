Alberto di Monaco umilia Charlene. Lei a casa (lontana e da sola), lui con un’altra: la foto parla chiaro

Negli scatti diffusi solo pochi giorni fa, si intuisce chiaramente quanto Charlene di Monaco fosse provata dall’intervento. Dimagrita e, nonostante il sorriso, un po’ di malinconia ad oscurarle il volto. Dopo l’annuncio della nuova operazione, era girati un comunicato di Palazzo che aveva informato i sudditi che Alberto sarebbe volato in Sudafrica per sostenere la moglie durante la convalescenza.

Ad oggi possiamo dire che le foto di Alberto e Charlene di Monaco abbracciati in Sudafrica sono valse davvero a poco. Difatti le voci sul loro divorzio si fanno sempre più insistenti. Chi lo sa se quegli scatti fossero stati prodotti per arginare le preoccupazioni dei sudditi sullo stato di salute del loro matrimonio. Fatto sta è che hanno toppato alla grande. Ma c’è di più.

Dalla padella alla brace per Alberto di Monaco, al centro di un gossip da cronaca rosa risalente a luglio scorso ma emerso soltanto in queste ore. il Principe è stato paparazzato in compagnia dell’ex amante Nicole Coste e del figlio illegittimo Alexandre Grimaldi Coste. E ora i sudditi (il mondo) si chiedono, come stanno le cose? Alberto e Charlene hanno rinunciato a riavvicinarsi?





Ma soprattutto, quando tornerà a casa la Principessa? Nel frattempo Charlene di Monaco è rimasta di nuovo sola: dopo una brevissima visita, Alberto e i figli hanno lasciato il Sudafrica per tornare nel Principato (e partecipare al ballo). Solo per pochi giorni i gemelli Jacques e Gabriella hanno potuto riabbracciare la loro mamma, prima di salire di nuovo su un aereo insieme al papà.

A svelarlo è il magazine tedesco Bild secondo cui Charlene e Alberto avrebbero realizzato gli scatti pubblicati su Instagram prima di separarsi. Da una parte le foto, in cui la principessa sorride e abbraccia il marito, sembrano una risposta concreta alle voci di crisi, dall’altra il linguaggio del corpo sembra raccontare altro: una coppia a disagio e imbarazzata che mente per evitare gossip.