Bellissimo annuncio della coppia di Canale 5, che aspetta il primo figlio. Con un video commovente hanno informato i fan dell’arrivo del bebè, che allargherà la loro famiglia e permetterà dunque di farli vivere questa meravigliosa esperienza di genitori. Stanno per diventare mamma e papà a circa due anni dal matrimonio, celebrato a Bracciano nel Castello Orsini Odescalchi.

La coppia di Canale 5, che ha annunciato di essere in attesa del primo figlio, ha scritto sui social: “Tutte le cose belle a questo mondo sono iniziate con un sogno, quindi tu tieniti stretta il tuo. Presto in tre. Ringrazio la famiglia di Akep per questo meraviglioso abito”. Il filmato ha commosso davvero una moltitudine di follower, che hanno fatto gli auguri ai due coniugi.

Coppia di Canale 5 aspetta il primo figlio: “Presto in tre”

Nel video della coppia di Canale 5, si vedono i due che annunciano l’arrivo del primo figlio con entrambi che toccano la pancia di lei. Poi si tengono anche mano nella mano e passeggiano in riva al mare. Poi c’è anche un bellissimo bacio che certifica sempre di più l’amore e lo smisurato affetto dei due, che non vedono l’ora di conoscere il primogenito.

Ad essere incinta è Carlotta Dell’Isola, che aspetta il bebè dal marito Nello Sorrentino. I due sono conosciuti per aver partecipato a Temptation Island, poi lei è stata anche concorrente del Grande Fratello Vip 2020. La proposta di matrimonio da parte dell’uomo era arrivata proprio durante l’avventura di lei nella casa più spiata d’Italia. Erano anche uscite brutte voci sulla coppia, prontamente smentite.

Si era vociferato, come ricordato dal sito Isa e Chia, di una possibile crisi amorosa tra Carlotta e Nello, con lei che invece aveva respinto tutti questi rumor. E infatti oggi sono arrivati addirittura ad annunciare la dolce attesa della donna.