Inizio d’anno col botto per Mercedesz Henger. Si trova al mare a Sharm-el-Sheik e invia cartoline bollenti ai follower attraverso i suoi profili Instagram. Da Sharm El Sheik l’influencer manda cartoline bollenti ai follower posando sexy in bikini: pose sexy e poi attraverso le foto annuncia a tutti una notizia sulla sua vita privata. Il 2022 per la figlia di Eva Henger si è concluso all’insegna della dolcezza e del romanticismo.

Sui social ha scritto un post in cui ha fatto un bilancio dell’anno appena trascorso. Il pubblico ha nuovamente imparato ad apprezzarla grazie alla partecipazioni all’Isola dei famosi su Canale 5. “Il 2022 mi ha portato talmente tanta felicità e cose belle che a stento ci credo. Riappacificarmi con mia madre e sentire di nuovo questo forte legame con lei, rifare L’Isola per la seconda volta, tornare a vivere nella mia città del cuore: Roma. Tutte queste cose già sarebbero bastate per classificare il 2022 come uno dei migliori anni della mia vita. E poi, ho trovato pure te. E che posso dire, ti ho cercato tanto, e ora che ti ho trovato non mi scappi più”.

Mercedesz Henger, il nuovo fidanzato: ecco Nico D’Amore

E infatti la grande novità di fine anno di Mercedesz Henger è il nuovo fidanzato. A Sharm El Sheik c’è anche Nico D’Amore in piscina con lei a festeggiare il nuovo anno. Lei in bikini svela un fisico mozzafiato, lui con un paio di boxer gialli e muscoli tonici in mostra. Lo scatto dell’ultimo dell’anno serve a mostrare a tutti il nuovo amore della figlia di Eva Henger: la ragazza dopo la storia con Lucas Peracchi e il flirt all’Isola dei famosi con Edoardo Tavassi ha definitivamente voltato pagina e non potrebbe essere più felice.

I due, quindi, per la prima volta escono allo scoperto, mai si erano mostrati insieme ufficialmente. Del fidanzato di Mercedesz Henger, Nico D’Amore si conosce poco. Ha un profilo Instagram da 2mila follower, ma è privato. È originario di Salerno, come si legge dalla sua biografia, ed è titolare di un brand di lusso che vende accessori in pelle. Non si conosce al momento come è nato l’amore tra i due, ma ben presto potrebbe essere proprio l’influencer a svelare alcuni dettagli.

In precedenza Mercedesz Henger ha avuto una lunga storia con il personal trainer Lucas Peracchi. Sono stati due anni insieme: una storia intensa ma molto travagliata. “Abbiamo vissuto momenti bellissimi ma verso la fine litigavamo davvero troppo e ci siamo allontanati” aveva spiegato la figlia di Eva Henger dopo la rottura, anche se voci di corridoio attribuiscono la fine della relazione a una serie di tradimenti di lei. Tra loro ormai non c’è più alcun rapporto: “Non ce n’è motivo. Resta ciò che abbiamo condiviso” ha detto. Lei ha lasciato Castell’Arquato, dove si era trasferita per stare insieme al personal trainer e, dopo una pausa milanese, è tornata a vivere a Roma.