Mercedesz Henger contro Marialaura De Vitis. A meno di un mese dalla fine del programma sono durissime le dichiarazioni della figlia di Eva che continua a far discutere per via del suo rapporto con Edoardo Tavassi. “Se ci siamo visti? Non entro nei dettagli. Vedremo, si vedrà. Io non dico nulla”, ha dichiarato nei giorni scorsi. “Molti miei sentimenti sono stati sminuiti e mi dispiace perché io sono stata sempre sincera, anche troppo. Mi conveniva celare un attimo i miei sentimenti, se avessi finto di più sarei passata meno per falsa”.



Insomma una storia ancora tutta da scrivere. Di diverso registro il rapporto con Marialaura De Vitis. “Io ho voluto molto bene a Marialaura – ha raccontato Merdecesz – mi sono fidata troppo in fretta di lei. Ho visto che in quei tre giorni che ho passato in infermeria lei ha parlato male di me e ci sono rimasta perché non me lo sarei mai aspettata”.

Mercedesz Henger contro Marialaura De Vitis: mi ha ingannata







“Quella specie di doppiogioco forse era dovuto ad una strategia. Io ho sempre lasciato una porta aperta per un chiarimento fuori, ma non ci sono stati contatti da quando siamo tornati. La persona che pensavo di aver conosciuto non è la vera Marialaura”. Nei giorni scorsi Mercedesz avevaparlato della vittoria di Nicolas Vaporidis e del legame con Marialaura De Vitis che si era creato in Honduras e che oggi pare sia svanito del tutto. (Leggi anche “Non volevo ma l’ho fatto”. Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis confessa prima della finale)



“Mi sarebbe piaciuto vedere Edorado vincitore, secondo me se la contendeva con Nicolas Vaporidis. Sono comunque contenta per Nicolas, anche se abbiamo avuto delle litigate. Poi si sono trasformate in chiarimenti ed è nata una bellissima amicizia”. Se Mercedesz Henger attacca a testa bassa, altrettanto aveva fatto Marialaura De Vitis.



“Mercedesz insieme ad altri naufraghi nei confessionali mi metteva in discussione e mi prendeva in giro. Trovo ipocrita questa dichiarazione che lei ha fatto, le ho sempre detto quello che pensavo in faccia”, aveva dichiarato. Grande rabbia e delusione nelle parole dell’ex de La pupa e il secchione, la quale pensava che potesse esserci qualcosa di diverso nel rapporto con la figlia di Eva Henger.

“Costretta a subire questo”. Mercedesz Henger ora confessa: con Edoardo Tavassi retroscena pesante