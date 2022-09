Adesso può davvero cambiare tutto a livello sentimentale per Mercedesz Henger, che è stata beccata con un ragazzo che potrebbe anche essere il suo nuovo fidanzato. Stiamo utilizzando il condizionale perché conferme dalla diretta interessante non ne sono arrivate, ma nelle ultime ore è giunta una segnalazione molto importante che cambierebbe gli scenari. A quanto sembra, la sua infatuazione nei confronti di Edoardo Tavassi durante l’Isola dei Famosi sarebbe stata superata e avrebbe voltato pagina.

Non possiamo affermare con certezza che Mercedesz Henger abbia un nuovo fidanzato, ma colui che è stato nominato sembrerebbe essere molto vicino alla figlia di Eva Henger. Sono infatti stati riportati dei dettagli inequivocabili, che si sono soffermati su ciò che hanno fatto insieme. Difficile pensare che possa trattarsi semplicemente di un’amicizia. La fonte della notizia è la sempre attentissima Deianira Marzano, la quale ha anche pubblicato un’immagine del presunto nuovo partner dell’ex naufraga.





Mercedesz Henger ha un nuovo fidanzato? La segnalazione

Ora Mercedesz Henger sarà molto probabilmente costretta a rompere il silenzio, dopo le voci che parlerebbero di un suo ipotetico nuovo fidanzato. Il sito 361 Magazine ha anche rievocato le sue parole chiarissime, dette in riferimento a Edoardo Tavassi: “Purtroppo io adesso ho altro a cui pensare (ciò non significa come mi accusate voi che ‘non mi interessa Edo’, anzi. Ma semplicemente che per il momento abbiamo entrambi altre cose per la testa). Mai dire mai, se ci sarà qualcosa da dire saremo i primi a dirvelo”.

Questo l’annuncio social di Deianira Marzano: “Il ragazzo di Mercedesz si chiama Cristian. Sono stati anche a Sharm insieme, ma non si capisce perché lei lo debba tenere nascosto”. Ed è stata pubblicata una foto della presunta fiamma della giovane. I due sarebbero anche stati beccati, mentre si trovavano all’interno di un ristorante in Puglia. Poi, parlando di Sharm el-Sheikh, si è scoperto che proprio lì ci sarebbe stato il loro primo incontro. E non si sarebbero mai più lasciati, iniziando una love story.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, Mercedesz Henger è stata legata sentimentalmente per due anni con un ragazzo di nome Leonardo, prima di fidanzarsi nel 2019 con l’ex Uomini e Donne Lucas Peracchi. Attualmente non avrebbe alcun legame con nessuno in via ufficiale, ma questo rapporto con Cristian sarà da approfondire nelle prossime settimane.

