Manca davvero poco alla settima edizione del GF Vip. Nel reality show condotto da Alfonso Signorini ci saranno anche quattro amatissimi protagonisti delle passate edizioni: Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Giulia Salemi. Nell’ultimo numero del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha voluto chiarire il ruolo di quattro ex concorrenti che faranno parte della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge condurranno il GF Vip Party, Sophie Codegoni sarà al timone di Casa Chi al posto di Rosalinda Cannavò, mentre Giulia Salemi sarà in studio e avrà il compito di commentare i social durante ogni diretta. Intervistata dal settimanale diretto da Signorini, l’influencer ha parlato di questa nuova avventura televisiva nel popolare reality show.





Pierpaolo Pretelli scherzo a Giulia Salemi: le taglia i capelli

“Vorrei scegliere i commenti più tremendi, ma mi manderebbero a casa subito. La cosa più divertente è seguire il Gf Vip tenendo d’occhio i social: ci sono certi meme e gif che rendono l’idea di un momento senza bisogno di descriverlo – ha detto Giulia Salemi -. Io, poi, sto tantissimo su Twitter. È un social un po’ cattivo, però è divertente e ironico. Sarà interessante vedere l’effetto che faranno nella Casa le riflessioni dei social. Quando ero concorrente, appena leggevano un tweet in trasmissione, guardavo gli hashtag per capire le tendenze. Quando Pierpaolo mi disse che c’era Prelemi, mi sentii una grande responsabilità. Anche oggi, dopo due anni, i fan della nostra coppia sono i più attivi. Sono grata ad Alfonso per avermi scelta, anche se sono spaventata perché il mio è un ruolo che non è mai esistito”.

Nel frattempo su Tik Tolk è apparso un video in cui Pierpaolo Pretelli fa uno scherzo a Giulia Salemi: l’influencer è una delle sue vittime preferite. Ha preso un paio di forbici e le ha tagliato una ciocca di capelli mentre lei era distratta dal fare delle altre cose. Osservando bene il video postato dall’ex velino, si nota che lui fa finta di cercare qualcosa e per rendere il tutto più credibile fa finta di borbottare.

Giulia Salemi non fa una piega, si gira appena e continua a svolgere il suo lavoro da seduta sul divano. Quindi Pierpaolo Pretelli continua indisturbato il suo piano diabolico poiché Giulia Salemi gli dà le spalle. Il moodello guarda l’obiettivo e fa il gesto del silenzio mentre impugna una forbice. Si avvicina alla sua fidanzate e le taglia una ciocca di capelli. La folta chioma dell’influencer viene “rovinata” dallo scherzo del suo fidanzato che prova a giustificarsi dicendo “Era già a terra”. Giulia Salemi resta a bocca aperta e riesce solo a dire: “Amore mi hai tagliato la treccia” e commenta così il video: “Che simpa”.

