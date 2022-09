Colpo di scena su Giulia Salemi, pronta per una nuova avventura professionale. Una trasmissione sta per accoglierla e si tratterà per lei di un momento veramente fantastico. Siamo anche certi che qualche lacrimuccia potrebbe scendere sul suo visto, visto che non sarà così semplice contenere le fortissime emozioni che arriveranno inevitabilmente. La notizia, circolata anche nelle scorse settimane, ha trovato adesso piena conferma e potremmo parlare praticamente di semi ufficialità.

A breve vi racconteremo di Giulia Salemi, vicina a sbarcare in questa trasmissione, intanto nel mese di agosto il sito Dagospia ha già sganciato una bomba clamorosa e positiva su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. In particolare, è stato il giornalista Ivan Rota a scrivere una notizia che era inaspettata fino a poco prima: “Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi nella Casa del Grande Fratello Vip, uniti come non mai, si sposano. E il lavoro non manca: lei da settembre riprende Salotto Salemi mentre lui presenterà il GF Vip Party”.





Giulia Salemi protagonista in una trasmissione: “Sarà al GF Vip 7”

Alcune ore fa The Pipol Gossip ha annunciato in esclusiva ciò che riserverà il futuro a Giulia Salemi. Una nuova trasmissione e un nuovo ruolo per la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, che non avrà un compito semplicissimo. Certamente con le sue qualità tutti sono certi che darà il massimo e sfrutterà tutte le sue potenzialità, poi ovviamente l’ultima parola spetterà al pubblico, che dovrà promuovere o bocciare l’influencer. Andiamo a scoprire insieme cosa farà tra pochi giorni la figlia di Fariba Tehrani.

Secondo The Pipol Gossip, Giulia Salemi sarà al GF Vip 7 ma non in veste di concorrente: “Confermato il nostro scoop: Giulia Salemi avrà uno spazio suo in studio per seguire ‘live’ i commenti social. Annata fortunata per Giulia Salemi che torna per la terza volta al GF Vip, ma non come concorrente. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli sarà in studio e seguirà i commenti social e narrerà le tendenze ‘live’ in puntata. Un esperimento difficile considerando i ritmi serrati della diretta”, ha esordito la pagina Instagram.

Infine, è stato scritto sulla Salemi: “Un esperimento che partirà fin dalla prima puntata. Ma lei se la saprà cavare. In bocca al lupo, Giulia”. Immediate le prime reazioni degli utenti: “Forza Giuliaaa”, “Bella notizia”, “Troppo felice per Giulia”, “Sarà sicuramente fenomenale”, “Lei è super, se la caverà egregiamente. Forza Giulia, non vediamo l’ora”.

