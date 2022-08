Novità su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Nei giorni scorsi sono uscite fuori contrastanti sulla coppia, nata grazie al Grande Fratello Vip. Per diverso tempo si è vociferato di una crisi sentimentale in atto tra i due giovani, ma poi all’improvviso è arrivata una secca smentita con un bacio pubblico che si sono scambiato in occasione del Giffoni Festival. E, notizia proprio di poche ore fa, c’è un’altra grossa notizia che potrebbe essere annunciata ufficialmente a stretto giro di posta.

Ovviamente non ci sono ancora certezze, ma Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli avrebbero preso una decisione importantissima. Per quanto riguarda l’ex di Francesco Monte, c’è stata una news fondamentale anche a livello professionale. Il programma in questione di Giulia Salemi è Salotto Salemi, che avrà la sua seconda edizione. Se la prima è andata in onda su Mediaset Infinity, questa invece è riuscita a sbarcare in televisione. Infatti, l’influencer e ora anche conduttrice sarà alla guida dello stesso su La5 a partire dal prossimo mese di ottobre”.





Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli verso il matrimonio? La voce

Nei prossimi giorni si scoprirà sicuramente qualcosa in più e ci potrebbero anche essere alcune dichiarazioni da parte dei diretti interessanti, ma il sito Dagospia ha già sganciato una bomba clamorosa e positiva su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. In particolare, è stato il giornalista Ivan Rota a scrivere una notizia che era inaspettata fino a poco prima. Gli ex vipponi starebbero facendo tutto in segreto, ma le prime informazioni sono ormai definitivamente uscite alla luce del sole.

Secondo Rota di Dagospia, il futuro di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarà coronato dalle nozze: “Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi nella Casa del Grande Fratello Vip, uniti come non mai, si sposano. E il lavoro non manca: lei da settembre riprende Salotto Salemi mentre lui, dopo l’esperienza a Domenica In finita male, presenterà il GF Vip Party con Soleil Sorge che speriamo non cerchi di ammaliarlo”. Anche se il suo cuore sembra appartenere ormai per sempre alla figlia di Fariba Tehrani.

Per loro questo è dunque un momento magico, visto che stanno raccogliendo soddisfazioni dal punto di vista lavorativo. L’organizzazione e la celebrazione del possibile matrimonio permetterebbe di mettere la classica ciliegina sulla torta sul loro rapporto amoroso. E poi chissà, non è da escludere nemmeno la possibilità che vogliano allargare la famiglia con un bebè.

