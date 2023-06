Pierpaolo Pretelli, la notizia fa presto il giro del web. Solo poche settimane fa l’ex gieffino è stato travolto nella bufera delle polemiche in seguito a una foto diffusa da The Pipol Gossip che ritraeva Pierpaolo in compagnia di una donna altrettanto nota. La foto in questione mostrava il presunto Pierpaolo di spalle mentre si trovava nella stessa camera di albergo di un’altra ragazza. La smentita è arrivata nel giro di poco dal diretto interessato che ha scritto: “Bellissimi, dispiace dirvi che non sono io. Mannaggia a voi, anche perché io la faccio solo con la porta chiusa”. Oggi il gossip torna all’attacco.

La notizia su Pierpaolo Pretelli fa il giro del web. Il compagno di Giulia Salemi torna a essere bersaglio di notizie clamorose, proprio come quella che ha tirato in ballo nelle ultime ore il figlio, nato dalla precedente relazione tra l’ex gieffin e Ariadna Romero. Sembra infatti che la modella e mamma insieme a Pierpaolo del piccolo Leonardo abbia deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi a Miami. Con lei anche il figlio. A spiegare il motivo della decisione, la modella in persona su Instagram.

Leggi anche: “Questa è proprio una brutta notizia”. Giulia Salemi, che sfregio a Pierpaolo Pretelli





La notizia su Pierpaolo Pretelli fa il giro del web: l’ex compagna e mamma del figlio Leo spiega tutto

“Un grazie enorme al suo papà per la comprensione. Devo dire che abbiamo un rapporto bellissimo: io comprendo i suoi momenti, le sue necessità, il suo lavoro in questo momento e lui comprende me, com’è giusto, sono la mamma di Leo”, sono state le parole di Ariadna che non ha dimenticato di menzionare anche Pierpaolo e la fidanzata Giulia: “In genere è la mamma che passa la maggior parte del tempo col bambino ed è giusto così. È normale che io cerchi le mie comodità per accudirlo e vivere contemporaneamente la mia vita. E ho sempre avuto il sostegno di Pier e il suo appoggio”.

La modella ha poi aggiunto: “Lui e Giulia Salemi sono stati qui a trovare Leo ed è stato bellissimo: il bambino era felice di ritrovare il suo papà. È scontato: ogni decisione presa è stata discussa e condivisa. Abbiamo un bell’equilibrio”. Il motivo del trasferimento è dunque presto spiegato pubblicamente: “Non c’è stato un motivo specifico, ma una serie di cose insieme che mi hanno fatto prendere la decisione. La persona che mi aiutava con Leo a Roma era mia madre, ma giustamente lei ha la sua vita a Cuba, ha il compagno là e dopo 3 anni ininterrotti mi ha detto che aveva bisogno di tornare a casa. Io ho compreso”. E ancora: “Coincidenza, mi si è ingranata una cosa di lavoro qui in Florida che nello stesso tempo mi avvicinava alla mia famiglia, avevo quindi un supporto col bambino. Insomma, una serie di cose insieme e ho detto: ‘Perché no?’”.

“Tra l’altro era l’ultimo anno di Leo che non iniziava ancora le elementari, non poteva fargli che bene per la lingua e un’esperienza diversa. Ho preso e sono partita. L’unica paura che dobbiamo avere nella vita è rimanere fermi. Bisogna buttarsi, seguire il flusso della vita, le occasioni che si presentano”. Non sembra essere un trasferimento definitivo: “Devo rientrare in Italia, ma non so ancora quando. Sono partita con un progetto, poi sono subentrate altre cose. In questo momento sto facendo alcune valutazioni. Non so ancora dire una data. Ho quasi paura di dirlo, ma è un periodo molto felice”, informa ancora Ariadna.