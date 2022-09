Il 2022 sarà sicuramente ricordato anche come l’anno delle coppie vip scoppiate. Ebbene sì, nelle ultime ore anche Patrizia Bonetti ha detto addio al suo fidanzato. Il tutto è successo a pochi giorni di distanza dall’annuncio di Alessia Marcuzzi e dell’ormai ex marito Paolo Calabresi Marconi, che hanno comunicato all’Ansa la decisione di separarsi dopo 8 anni di matrimonio. Ovviamente la notizia più clamorosa dei mesi scorsi è stata la fine delle nozze anche tra la conduttrice Ilary Blasi e Francesco Totti.

Ora, è toccato a Patrizia Bonetti dire addio probabilmente per sempre al suo nuovo fidanzato. Con quest’ultimo si era immortalata diverso tempo fa sul social network Instagram, infatti in alcune stories si era fatta vedere insieme a lui in atteggiamenti complici. Prima abbracci e carezze poi anche un bellissimo bacio che testimoniava il loro amore. Ma quella scintilla si sarebbe già spenta e ci sarebbe un motivo specifico alla base della rottura, che sarebbe stata deciso in primis proprio dalla giovane.

Patrizia Bonetti, è addio col fidanzato Fabio Talin

Ad annunciare la notizia su Patrizia Bonetti è stata la pagina Instagram The Pipol Gossip, che ha parlato dunque dell’addio dell’ex Isola dei Famosi al suo fidanzato. Tra i due c’era una differenza di età molto importante, ma sin dall’inizio lei non sembrava affatto preoccupata da questo. Il loro rapporto pareva essere ben saldo, invece così non è stato. Manca l’annuncio ufficiale dell’ex naufraga, ma la fonte dell’informazione è totalmente attendibile e quindi l’ennesima coppia famosa è arrivata al capolinea.

Ecco l’articolo di The Pipol Gossip su Patrizia Bonetti: “Patrizia Bonetti, ex naufraga all’Isola dei Famosi, ha lasciato il suo fidanzato, l’ex pilota e manager Fabio Talin. La Bonetti ha deciso di interrompere la loro relazione e di ricominciare da sola verso nuovi orizzonti… Forse i 30 anni di differenza tra i due hanno causato questa rottura definitiva?”. A questa domanda dovrà essere la 26enne a dare una risposta in futuro, ma al momento tutto tace e quindi non è possibile dirvi di più.

Patrizia Bonetti, classe 1995, è una modella metà italiana e metà cubana che ha preso parte non solo all’Isola dei Famosi 2022, ma anche al Grande Fratello 15. Ha avuto in passato un flirt con Luigi Mario Favoloso e una relazione con Gianluca Vacchi. Fabio Talin invece è un imprenditore di 55 anni, che è stato anche un pilota automobilistico.