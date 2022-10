Il papà di Belen è stato ricoverato in ospedale. Nuovi problemi di salute per Gustavo Rodriguez, papà di Belen, Cecilia e Jeremias. Già in estate, ai primi di giugno, l’uomo, classe 1959, aveva dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere alcuni problemi al colon. Era stata poi la moglie, Veronica Cozzani, ad aggiornare sulle sue condizioni di salute. L’operazione era riuscita e la donna fece sapere: “Adesso va meglio”. La foto di coppia era stata ripostata da Cecilia: “Li amo con tutto il cuore, sono la mia forza”.

Ancora una volta è stata nelle scorse ore Veronica Cozzani a fare l’annuncio sui social. La mamma di Belen nei mesi scorsi è stata al centro di un’indiscrezione. Mentre tutti conoscono la fama delle figlie Belen e Cecilia e con il figlio Jeremias e il marito protagonisti all’Isola dei Famosi, c’è stato chi ha parlato di una proposta recapitata proprio a Veronica. Sembrava infatti che il GF Vip avesse pensato proprio a lei per il nuovo cast. Le cose, però, sono andate poi diversamente.

Il messaggio di Veronica Cozzani sul marito Gustavo

Come dicevamo nelle ultime ore Veronica Cozzani ha dato notizie sul marito Gustavo Rodriguez. L’uomo è stato nuovamente ricoverato in ospedale, come testimonia la foto postata dalla moglie. Il sessantenne si trova sul letto, ma la cosa buffa è il suo aspetto. Veronica scrive: “Halloween in ospedale! Rimettiti presto Gus!”.

A quanto pare non si tratterebbe di nulla di particolarmente grave. Gustavo, infatti, appare con il volto trasfigurato in una maschera adatta proprio alla notte di Hallowen. Un modo per scherzare in un momento non troppo felice. La moglie Veronica Cozzani non ha aggiunto altri dettagli relativi al motivo del suo nuovo ricovero.

Ma cosa sappiamo di Gustavo Rodriguez? Non molto sulla sua giovinezza. Si sa però che è stato un rocker, e a quanto pare anche parecchio ribelle. Sembra però che abbia deciso di cambiare vita per amore di Veronica Cozzani. Per compiacere il papà della sua futura moglie, ufficiale dell’esercito, Gustavo è diventato un pastore anglicano. Quando però le prime foto di Belen hanno iniziato a girare lui ha dovuto abbandonare la carriera ecclesiastica.

