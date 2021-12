Confessioni a luci rosse quelle di Paolo Del Debbio, che oramai è divenuto un vero sex symbol della televisione italiana. Il giornalista di Rete4 si è fatto scappare a una rivelazione davvero piccante durante un’intervista a Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Del Debbio ha spiegato di essere molto corteggiato sui social, al punto da ricevere dei regali di questo tipo dalle sue ammiratrici. Insomma, da quando il suo aspetto è cambiato sostanzialmente, grazie a una dieta e a degli outfit migliorati, sembra che riscuota parecchio successo con il pubblico femminile.

È lui stesso ad ammetterlo e raccontarlo: “Io corteggiato? Qualcosa avviene”, ha detto Del Debbio. Che però ha subito precisato: “Sono impegnato e quindi non gli do nessun seguito”. Poi però si è spinto un poco oltre quando ha ammesso che qualche fan sfegata le invia dei ‘regali’. Paolo Del Debbio ha raccontato di ricevere davvero di tutto: “Le fan mi mandano parecchie cose, cose alimentari, abbigliamento”.

Alla domanda su quale sia stata la cosa più strana ricevuta, è arrivata la rivelazione a luci rosse. Paolo Del Debbio, infatti, si è fatto coraggio e ha confessato: “Della biancheria intima da donna, rossa, che mi ha inviato una fan”. Ma non è finita perché a quel punto i conduttori di Un giorno da pecora sono quasi impazziti e hanno continuato a chiedere dettagli piccanti a Del Debbio.





A questo punto il giornalista Paolo Del Debbio ha spiegato anche da cosa fosse accompagnato: “Nel biglietto c’erano scritte tante cose, che ora non posso riferire. Ma a me non ha fatto né caldo né freddo, quando sono impegnato io sono impegnato”.

Periodo fortunato questo per Paolo Del Debbio, anche se in questi ultimi giorni non si parla d’altro che della chiusura anticipata del suo programma per le festività natalizie. Dritto e rovescio, infatti, andrà in ferie il 9 dicembre. Una chiusura molto anticipata, anche rispetto ai diretti competitor delle altre reti, a cui si aggiungerà anche un rientro tardivo, il 27 gennaio 2022.