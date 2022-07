A sorpresa Paolo Bonolis si è presentato con un nuovo look sul social network Instagram. L’amatissimo conduttore televisivo Mediaset ha deciso di dedicare un post alla figlia Silvia, infatti si è immortalato insieme a lei in una classica foto estiva. I due sono infatti all’interno di una piscina e si godono appieno un bellissimo bagno rinfrescante. Ma osservando lo scatto in questione, i seguaci del marito di Sonia Bruganelli si sono subiti accorti di un cambiamento estetico operato da lui.

Una novità inaspettata, che ha trovato sicuramente dei pareri positivi, ma che ha provocato anche alcuni commenti insoddisfatti da parte di altri follower. Dunque, giudizio non concorde su Paolo Bonolis e il suo nuovo look per migliaia di suoi fan, che lo seguono con costanza non soltanto nel piccolo schermo ma anche in rete. Commovente la dedica fatta nei confronti di Silvia Bonolis, che oggi ha 19 anni ed è adorata ai massimi livelli non solo dal padre ma anche dall’opinionista del GF Vip.





Paolo Bonolis, nuovo look per il conduttore. Ma non tutti apprezzano

Dunque, Paolo Bonolis ha deciso di cambiare esteticamente e di sfoggiare un nuovo look che non è stato gradito da tutti. Partendo dalle cose maggiormente positive, il presentatore di Canale 5 ha pubblicato la foto con la figlia Silvia e ha scritto: “È per te…”. Entrambi ridono tantissimo, a testimonianza di un momento familiare contraddistinto dal grande divertimento e dal grande amore reciproco. Un’immagine che è piaciuta a tutti, ma che poi si è soffermata anche sulla novità di Bonolis.

Paolo Bonolis ha mostrato per la prima a volta a tutti il suo nuovo look stravolto. Presenti infatti dei baffi insoliti, che hanno scatenato la reazione dei suoi seguaci su Instagram. C’è chi ha commentato: “Il baffo proprio no”, mentre altri hanno aggiunto: “Zorro”, “L’ho pensato anch’io”, “Con sto baffetto me pari er nonno de Luca Laurenti”. Ma tanti altri hanno invece posto l’accento sulla genuinità della sua immagine con Silvia Bonolis, uno scatto familiare che ha commosso numerose persone.

Un tweet pubblicato da Sonia Bruganelli aveva gettato ombre sul rapporto e riacceso i dubbi sui social. “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai. #vita” sono le parole ambigue pubblicate da Bruganelli su Twitter che hanno subito alimentato i sospetti su una possibile crisi di coppia. Ma non c’è stata alcuna conferma di una crisi matrimoniale in corso.

