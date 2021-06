Lunedì 14 giugno Paolo Bonolis compie 60 anni. L’importante traguardo sarà sicuramente festeggiato a dovere dall’amato conduttore tv, ma intanto già nelle scorse ore sono iniziati ad arrivare i messaggi di auguri. Tra i tanti l’ex storica Laura Freddi ha rilasciato diverse dichiarazioni. Intanto pochi giorni fa tutti ricordano la sua partecipazione ad una puntata di “Avanti un altro”. Puntata durante la quale Paolo e Laura hanno messo in scena dei divertenti siparietti.

Il loro rapporto si è infatti mantenuto buono e d’altra parte le parole che Laura Freddi ha rilasciato a Novella 2000 lo confermano in pieno. La loro storia d’amore durò circa tre anni, lei appena 20enne lui 31enne reduce dal matrimonio fallito con Diane Zoeller. Sul motivo della fine è stata la stessa showgirl a spiegare: “Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis. Ma le cose sono andate in modo diverso, e ne ho sofferto. Paolo aveva un matrimonio alle spalle, due figli e ferite ancora aperte. Quando, dopo tre anni insieme gli ho chiesto di concretizzare il rapporto, si è tirato indietro”.

Adesso Laura Freddi, intervistata da Novella 2000, dice che Paolo Bonolis è una persona coltissima e ha grande stima di lui. Parole di grande affetto e anche il desiderio che le loro famiglie riescano a frequentarsi di più in futuro. Dichiarazioni particolari e in molti si sono chiesti come possa aver reagito Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo. Ebbene sicuramente sapete che Laura e Sonia sono amiche. Però a tutto c’è un limite. C’è chi ha fatto notare che Novella 2000 avrebbe fatto meglio a intervistare la moglie in occasione del compleanno di Bonolis, piuttosto che la ex.





Il profilo “La portinaia” ha evidenziato come Roberto Alessi, direttore del settimanale, abbia fatto un articolo su Libero dando il giusto spazio alla moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. Nel post si legge: “Ah dai dopo la Freddi si son ricordati che esiste anche la moglie”. Un commento al quale la stessa Sonia ha risposto approvando la stilettata con un eloquente: “In extremis” e delle faccine sorridenti. Tanto per essere chiari l’articolo di Alessi su Libero si intitola: “Bonolis compie 60 anni. Il regalo più bello? Sonia”.

E pensare che appena qualche giorno fa si era diffusa la voce di una presunta crisi tra Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli. Crisi che non è stata né smentita né confermata dai diretti interessati. Anzi, a chi le chiedeva se riferendosi a Paolo avrebbe dovuto citarlo come ‘ex marito’ Sonia ha replicato: “Non rispondo a queste domande”. Da quanto avvenuto nelle ultime ore, però, non sembra esserci nessuna crisi. E per Paolo Bonolis il 60esimo compleanno sarà da ricordare come uno tra i più felici.