“Si sono fidanzati”. Vip più vip uguale amore: nel gossip italiano l’estate porta una nuova coppia

La svolta sentimentale è stata confermata dalla diretta interessata. Ci stiamo riferendo a Paola Egonu, che ha presentato il suo nuovo fidanzato in maniera ufficiale. Anzi, essendo più precisi, è stato il suo partner a pubblicare diverse foto con la pallavolista italiana. Quest’ultima aveva fatto sapere che il suo cuore stesse battendo per qualcuno, ma aveva inizialmente preferito non svelare la sua identità per mantenere il massimo della riservatezza. Ora, però, lui è voluto uscire del tutto allo scoperto.

Bellissime le foto postate dalla coppia, che sta già facendo impazzire i fan. Paola Egonu ha un nuovo fidanzato e ha una bellezza incantevole proprio come lei. Circa un mese fa, parlando di fidanzamenti vip, era stata confermata la relazione tra Paola Di Benedetto e Rkomi. Ma qualcosa è andato storto e tra i due l’amore è finito in brevissimo tempo. Ma torniamo adesso a concentrarci sulla Egonu e andiamo a scoprire insieme chi è la sua dolce metà, che l’ha fatta innamorare.





Paola Egonu, il nuovo fidanzato è Michal Filip

La notizia era nell’aria ed era già stata confermata da Paola Egonu, ma adesso si sa proprio tutto sul nuovo fidanzato. In questo periodo la giocatrice di pallavolo è meritatamente in vacanza, prima di fiondarsi nuovamente sull’attività agonistica in vista di una nuova dura e stressante stagione sportiva. Al settimanale Oggi, lei aveva detto recentemente: “Adesso sono innamorata, felice e spaventata. L’emozione che mi dà questa persona è così forte. Non chiedetemi se sia uomo o donna, non è importante”.

Dunque, Paola Egonu è apparsa in foto di coppia sul profilo di Michal Filip. Quest’ultimo è il suo nuovo partner e anche il giovane è un pallavolista originario della Polonia. Nella passata stagione ha militato in Turchia nel club Yeni Kiziltepe. Nonostante nelle diverse immagini postate dal ragazzo non ci sia mai un bacio tra i due, la loro vicinanza e anche il simbolo del cuore fatto con le rispettive mani che si ricongiungono hanno immediatamente fatto comprendere che si fosse in presenza di una storia d’amore e non di un’amicizia.

Paola Egonu, classe 1998, è nata a Cittadella in provincia di Padova da due genitori nigeriani. Quattro anni fa ha deciso di fare coming out e si è scoperto il suo fidanzamento con Katarzyna Skorupa. Attualmente milita nel massimo campionato turco, mentre in passato ha indossato anche le casacche di Imoco, Club Italia e AGIL. Dal 2015 fa parte anche della Nazionale italiana di pallavolo femminile. Ora, l’amore scoppiato con Filip.

