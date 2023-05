Notizia bomba su Pamela Prati, che potrebbe aver trovato finalmente un nuovo fidanzato. Dopo il bruttissimo periodo legato a Mark Caltagirone e il tentativo di rinascita col Grande Fratello Vip, sembra aver trovato la via maestra. Aveva conosciuto nel reality show di Alfonso Signorini il conduttore Marco Bellavia, con il quale però non è andata benissimo. Infatti, il sito Novella 2000 ha ricordato alcune parole della showgirl proferite poco tempo fa.

Infatti, lei aveva detto: “Mi ha chiesto scusa, io ho accettato le sue scuse però basta. Nessuna seconda possibilità. L’ha fatta grossa. A parte gli scherzi, Marco è una bravissima persona. Una persona buona, fragile, che purtroppo ha fatto delle cose poco carine. Mi dispiace perché comunque poteva rimanere anche un’amicizia”. Pamela Prati adesso ha invece probabilmente trovato un nuovo fidanzato, anche se manca il suo annuncio definitivo.

Pamela Prati avrebbe un nuovo fidanzato: la foto

Adesso Pamela Prati sembra aver trovato il sorriso e l’amore. Andando a visionare le sue Instagram stories, in una di queste è apparsa insieme a colui che sarebbe il nuovo fidanzato. Il suo volto non è visibile, ma ha immortalato le loro mani unirsi. In sottofondo ha inserito la canzone L’amore esiste della cantante Francesca Michielin e ha commentato: “Tu sai…” con tanto di cuore rosso incorporato. Un momento davvero molto emozionante per i fan di lei.

Sconosciuto il nome del suo presunto partner, forse perché ha ancora bisogno di mantenere la privacy prima di uscire allo scoperto. Tutti vogliono saperne di più, quindi dato che ormai la notizia è stata diffusa ovunque, non è da escludere che l’ex gieffina possa rompere il silenzio fornendo altri dettagli su questo misterioso uomo. I suoi ammiratori sperano che possa mettersi dietro tutta la negatività e possa finalmente godersi un amore vero.

E poche ore fa, sempre su Instagram, ha pubblicato una sua immagine e nella didascalia ha scritto: “Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi”. E ora che sta finalmente bene con se stessa potrebbe essersi sentita pronta a fiondarsi tra le braccia di un uomo.