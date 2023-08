Incredibile attacco social su Sophie Codegoni, con la figlia Celine che è stata coinvolta in una situazione terribile. Nei confronti dell’ex concorrente del GF Vip è stata fatta un’accusa gravissima e che non ha nessun fondamento. Ma nonostante questo, il commento dell’odiatore della rete è diventato virale e quindi lei non ha potuto farlo passare inosservato. Durissima è stata la sua risposta, che ha trovato il consenso dei suoi ammiratori.

Dunque, Sophie Codegoni ha dovuto difendere la figlia Celine, ma anche e soprattutto se stessa visto che l’accusa era indirizzata in particolare nei suoi confronti. Una vicenda bruttissima, forse una delle peggiori che lei ha vissuto da quando è diventata famosa. Non si sarebbe mai aspettata così tanta cattiveria gratuita, ma la realtà dei fatti è questa e quindi l’ex gieffina ha trovato la forza per rispondere decisamente a tono.

Sophie Codegoni e la figlia Celine, dura accusa all’ex gieffina

Entrando maggiormente nei dettagli, prima di dirvi cosa ha scritto l’hater, vi riportiamo la replica pesantissima di Sophie Codegoni, che parlando di quanto detto a lei e a sua figlia Celine in relazione a quell’accusa vergognosa, ha detto: “Sei lo schifo di persona. Vomito per la tua cattiveria, ne scrivi di cose ma questa è davvero pessima e cattiva oltre ogni limite! Guardati allo specchio e vergognati per la persona che sei, schifoso. E ricorda che nella vita tutto torna indietro, attento”.

Ma perché ha reagito così Sophie? Un hater le aveva scritto: “Ma sai che le frega a questa della figlia? Se crepa, le fa un favore“. La Codegoni aveva annunciato precedentemente che la piccola si era sottoposta ad una vaccinazione. In un primo momento stava benissimo, poi è iniziata a salire la febbre fino a 38.6. Lei ha pubblicato un’immagine con Celine, in cui si è mostrata dispiaciuta per la temperatura alta della figlia, ma c’è chi non le ha creduto. E le ha fatto l’accusa più infamante.

La speranza di Sophie Codegoni e degli ammiratori della ragazza è che attacchi così gravi non ci siano mai più. Ma purtroppo i vip, spesso e volentieri, sono costretti a fare i conti con giudizi o insulti che sono incredibilmente offensivi.