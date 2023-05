Oriana Marzoli è stata sicuramente una grande concorrente del GF Vip 7, tanto da attirare in ogni puntata l’attenzione su di sé grazie a continue dinamiche che lei stessa creava. Ciò che ha più appassionato i telespettatori è la storia d’amore nata con l’altro ex vippone Daniele Dal Moro. I due, tra altri e bassi, hanno iniziato a frequentarsi proprio all’interno della casa, per poi continuare la loro conoscenza fuori dal programma.

Difatti, già la sera stessa della finalissima, Oriana Marzoli è stata fortemente sorpresa da Daniele Dal Moro, il quale la passò a prendere con un van per poter andare via insieme. Questa grande intesa tra i due ha ovviamente appassionato tantissimi fan del programma, infatti è anche nata una fanpage della coppia, i cosiddetti ‘Oriele‘. Anche se sono ormai inseparabili, alcuni utenti ancora si domandano se la relazione tra i due sia o meno ufficiale.

Leggi anche: “Ecco il mio amante”. Oriana Marzoli, voci di tradimento a Dal Moro: la reazione clamorosa





Oriana Marzoli e l’annuncio ufficiale con Daniele Dal Moro

In queste ore l’influencer venezuelana ha risposto a diverse curiosità di alcuni utenti Instagram. Tra le tante cose, Oriana Marzoli ha risposto ad una fan che le ha domandato quando ci saranno novità sulle ‘OMG‘. L’ex gieffina ha affermato che proprio a breve ci saranno delle novità su un progetto, creato con le ex compagne del GF Vip Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Dopodiché ha risposto anche ad una domanda sul suo rapporto con Daniele Dal Moro.

La domanda precisa dell’utente è stata: “Possiamo definirla una relazione ufficiale finalmente?”. Con un sorriso smagliante, l’ex vippona ha risposto alla domanda della fan affermando che finalmente può effettivamente definirsi una relazione ufficiale. Oriana ha precisamente detto: “Sì, sì. Possiamo dirlo: da giorno 8. Veramente dall’8″. Dopodiché ridendo si è voltata alle sue spalle, dove c’era proprio Daniele sdraiato sul divano, ed entrambi sembravano molto felici nell’annunciare la notizia tanto attesa, soprattutto dagli Oriele.

La Marzoli ha poi parlato di quanto la sua vita stia procedendo positivamente, dividendosi per lavoro e amore tra l’Italia e la Spagna. La carriera di Oriana sta infatti andando a gonfie vele. C’è stata la creazione di una linea di bikini a lei dedicata, del famoso marchio Sontèn di Oscar Branzani, ed inoltre sta occupando il ruolo di opinionista nel reality spagnolo Supervivientes.