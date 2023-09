Era un po’ che non si faceva sentire e quando è tornata sui social, cioè poco fa, ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. Con un lungo, lunghissimo post la ex concorrente del GF ha raccontato l’incubo vissuto nelle ultime settimane svelando di essere stata operata d’urgenza perché, dopo alcuni controlli e visite mediche, i medici le hanno trovato alcune “masse” da rimuovere il più presto possibile per poi analizzarle. Alla fine hanno dovuto esportarle le tube di Falloppio.

Non stava bene, racconta nell’ultimo post dove allega una lunga serie di fotografie scattate in ospedale, a Milano, dove è corsa subito dopo la diagnosi ricevuta mentre era in Toscana. Le analisi, gli esami del sangue, l’ecografia all’ospedale di Pistoia “dove mi venne detto che ero da ricoverare immediatamente, trattare ad alto dosaggio con antibiotici endovena per abbassare la grave infiammazione/ascesso che mi si era creata con rischio di setticemia oltre ad altre che vi evito…E poi operare. Tutto d’urgenza”.

L’ex GF operata d’urgenza: “Non posso più avere figli”

A quel punto Francesca De André è volata a Milano: “Un viaggio dei peggiori che ricordi: coda interminabile, durato 4 ore invece di due e mezza, con dei dolori che non augureresti al tuo peggior nemico”, ha raccontato la nipote del celebre cantautore Fabrizio ed ex concorrente dl GF 16, all’epoca condotto da Barbara D’Urso. “Decisero di ricoverarmi subito, iniziare la terapia endovenosa per poi operarmi. Iniziò così la mia ‘vacanza’ ad agosto in ospedale”.

Quindi la presa di coscienza dell’intervento “nel quale mi avrebbero rimosso anche le ‘masse’ da analizzare, poi: salpingectomia bilaterale (esportazione di entrambe le tube di Falloppio, ndr)”. Francesca De André non nega i mille pensieri e le preoccupazioni che l’hanno assalita. E a quel punto ha realizzato che “anche se non erano e non sono in programma in questo momento della mia vita, comunque non posso più avere figli naturalmente. Ed è anche andata bene! Perché rischiavo per la mia situazione che dovessero levare tutto…tutto vuol dire che sarei rimasta completamente sterile”.

Seguono poi i ringraziamenti al personale del reparto che in queste settimane l’ha assistita, la sua compagna di stanza, le persone conosciute in ospedale e chi è sempre stato al suo fianco come suo fratello. Ora Francesca De André sta “aspettando ancora l’esito di alcuni esami, benigno o maligno? Ma sapete cosa? Sono e voglio rimanere positiva, è comprovato che in questi casi lo stato d’animo conta tantissimo, quindi andrà tutto bene”.