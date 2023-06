Una nuova coppia vip è nata e i due sono pronti a viversi un’estate straordinaria insieme. Possiamo subito svelarvi chi è il volto di Canale 5 che finalmente ha trovato l’anima gemella, infatti lei è Paola Di Benedetto. La ragazza ha finalmente trovato un nuovo fidanzato e a rendere tutto pubblico è stato l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, il quale ha postato un video su Telegram nel quale sono ripresi dei baci tra i due protagonisti del gossip.

Corona è anche stato un po’ polemico durante il racconto riguardante Paola Di Benedetto. Il nuovo fidanzato di quest’ultima è decisamente famoso anche lui e l’ex di Nina Moric ha sottolineato il fatto che la giovane si sia avvicinata a personaggi noti ogni volta che voleva ottenere un impiego lavorativo. Ma tralasciando questo aspetto, abbiamo scoperto chi è colui che ha rubato il cuore alla conduttrice e showgirl.

Paola Di Benedetto, chi è il nuovo fidanzato

Soffermandosi su Paola Di Benedetto e il nuovo fidanzato, Fabrizio Corona ha esordito così: “Ieri sera allo Yacoot a Milano, famoso locale frequentato da calciatori, in un angolino riservato con una luce soffusa, la famosa showgirl, influencer, conduttrice televisiva e radiofonica Paola Di Benedetto. Voleva condurre X-Factor? Ecco il fidanzamento con Rkomi dopo quello con Federico di Benji e Fede. Voleva entrare nel mondo dello sport? Ci ha provato con Berrettini ma che ha preferito (giustamente) la non solo bella Melissa Satta”.

Poi è stato svelato il nome del partner, che è il calciatore Raoul Bellanova: “Allora, reduce dalla fatidica finale di Champions, autore dell’incredibile cross per la testa di Gosens che ha rappresentato la clamorosa occasione mancata, ecco comparire Raoul Bellanova, giovane promettente acquistato lo scorso mercato con un grande investimento da parte dell’Inter”. Paola Di Benedetto è diventata quest’anno co-conduttrice di GialappaShow su Tv8 e dall’anno scorso è anche presentatrice di Radio Zeta Future Hits Live.

Bellanova, classe 2000, ha giocato 18 partite con la casacca dell’Inter, mentre nella stagione 2021-2022 è stato a Cagliari. In precedenza da segnalare le esperienze con Bordeaux, Atalanta e Pescara. Per quanto riguarda il suo ruolo, gioca come terzino destro.