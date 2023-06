A Ballando con le stelle 2022 abbiamo visto la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca aggiudicarsi la vittoria. Tuttavia tutti i protagonisti sono riusciti a fare grandi emozioni al pubblico. In particolare ha colpito una novità avvenuta in questa edizione, in quanto una delle coppie di ballerini è diventata una coppia di fatto anche nella vita reale e a quanto pare i due parlano già di matrimonio.

I due giovani, che si sono aggiudicati il terzo posto a Ballando con le stelle 2022, sono già da subito andati a vivere insieme. Negli scorsi mesi hanno dichiarato che è soltanto il lavoro a tenerli divisi, ma sono abituati a ritrovarsi sempre nella loro casa. Adesso è stato lui a parlare in un’intervista su Nuovo, dove ha dichiarato che le cose proseguono alla grande, tanto che sarebbero vicini ad un possibile matrimonio.

Ballando con le stelle 2022: una delle coppie vicina al matrimonio

Nello specifico parliamo di Ema Stokholma e Angelo Madonia. I due si sono innamorati proprio preparando le coreografie per Ballando con le stelle 2022 e ciò è subito stato chiaro sia per la giuria che per il pubblico a casa. Questa unione ha permesso loro di fortificarsi anche nel ballo, aggiudicandosi così il terzo posto. Adesso però, nonostante siano trascorsi pochi mesi, le cose tra i due si sono intensificate così tanto da parlare di matrimonio e di possibili figli insieme.

Angelo Madonia ha già due bambine, avute da una precedente relazione, ma si è dichiarato assolutamente favorevole ad averne altri assieme ad Ema. Senza pensarci due volte ha affermato: “Lei è la donna della mia vita ed il mio compito è quello di renderla felice: quindi se lei volesse un figlio non mi tirerei indietro”. Lo stesso pensiero vale anche per il tema matrimonio, difatti quando gli è stato chiesto se fosse pronto a convolare a nozze con la Stokholma lui ha dichiarato: “Certo che sì, perchè ha tutte le qualità del mondo e regala anche uno sguardo moderno alle mie figlie”.

Ricordiamo che Ema Stokholma è una famosa conduttrice radiofonica che per tre anni di seguito ha anche preso parte a Sanremo, nella conduzione del PrimaFestival. Durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle 2022 ha fatto coppia con il ballerino professionista Angelo Madonia e di lì è iniziata la loro bellissima storia d’amore.