Un viaggio super romantico nella città che non dorme mai, poi la proposta, il sì e la gioia condivisa con i fan. Dopo 7 anni d’amore il volto di Canale 5 e l’attrice si sposeranno. “Ha detto sì” recita il post su Instagram sotto al quale sono fioccato i commenti. “Sono troppo felice per voi, una coppia bellissima e innamorata”, scrive un follower. Nonostante sia lui che la futura moglie, di professione attrice, siano stati a lungo sotto le telecamere la loro storia è rimasta spesso nascosta.

Una scelta, quella di stare lontano dal clamore, che ha pagato e permesso alla coppia di preservare la sua privacy pure nel mondo iperconnesso di questi anni. “Finalmente avete trovato l’amore vero. Si vede nei vostri occhi che vi amate. Tanta felicità”, è uno degli altri commenti. Di chi si tratta?





Uomini e Donne, l’ex tronista Amedeo Andreozzi si sposa

Lui è l’ex tronista di Uomini e Donne Amedeo Andreozzi. Nel 2015, per chi non lo ricordasse, scelse di lasciare il dating show di Maria De Filippi insieme ad Alessia Messina, con la quale aaeva successivamente partecipato a Temptation Island. Nonostante la coppia riuscii a superare indenne il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, la storia tra i due è però durata ben poco: dopo pochi mesi la coppia era scoppiata.

Racconta il sito Isa&Chia: “Da allora, Alessia si è legata al vocalist Maicol Bassi mentre Amedeo ha intrapreso una duratura storia d’amore con Giulia Todaro”. Nata a Palermo nel 1997, a soli 16 anni è stata eletta Miss Città di Palermo e ha poi vinto il concorso “Una Ragazza Per il Cinema”. Poi Giulia Todaro si trasferisce a Roma per studiare recitazione presso l’Actor’s Planet di Rossella Izzo.

Nel 2017 il debutto nella serie “L’Isola di Pietro” diretta da Umberto Carteni e prodotta dalla @luxvide , seguono i film di Volfango De Biasi “Nessuno come noi” e “L’agenzia dei bugiardi”. “Loro” 1 e 2 diretti da Paolo Sorrentino fino ad arrivare ai più recenti “The Boat” di Alessio Liguori e “Un mondo sotto social” de @isoldispicci . Dopo averla rivista nel 2023 nella serie “Fosca Innocenti” diretta da Giulio Manfredonia per @mediasetinfinity, la rivedremo nel 2024 in una nuova serie.