La sua esperienza all’Isola dei Famosi è ormai terminata. Valentina Vezzali è stata eliminata nel corso della puntata di domenica 19 maggio e, proprio in questa occasione, non erano mancate le polemiche da parte anche di Vladimir Luxuria per il comportamento della naufraga. Infatti, sembrava proprio intenzionata a non salutare i compagni di avventura al momento dell’esito del televoto.

Ora che sono passati alcuni giorni dall’eliminazione dall’Isola dei Famosi di Valentina Vezzali, ci si aspettava qualcosa di diverso invece le polemiche non si arrestano. Tornando alla puntata, la conduttrice le aveva detto: “Valentina, ascolta, vedo che te ne stavi scappando ma io non voglio che tu lasci l’Isola con questo spirito. Davvero. Hai fatto un percorso, è vero che ti hanno mandato in nomination ma è stato il pubblico a decidere che tu vada via, quindi non è colpa dei tuoi compagni“.

Isola dei Famosi, cosa ha fatto Valentina Vezzali dopo l’eliminazione

Vladimir, portando avanti sempre la puntata dell’Isola dei Famosi, aveva chiesto a Valentina Vezzali: “Ti chiedo di salutare almeno con un sorriso se non con un abbraccio”. E la sportiva aveva replicato: “Vladi, io non do la colpa ai miei compagni. Ringrazio anzi per questo mio percorso e il pubblico per avermi seguito. Faccio un grande in bocca al lupo e che vinca il migliore. Ho salutato, ho fatto quello che mi sentivo di fare“.

Il famoso bacio di Giuda lo ha dato a Greta, anche se inizialmente non voleva darlo a nessuno. Dopo questa ricostruzione dei fatti, il sito 361 Magazine ha notato un dettaglio molto importante sulla Vezzali. A due giorni dal suo addio, non c’è stato alcun post sul suo profilo Instagram e nessuna dichiarazione né da parte sua né proveniente dal suo staff.

Un silenzio considerato da molti assordante e che farebbe immaginare poca sportività da parte di Valentina Vezzali, che potrebbe essere furiosa per l’eliminazione. L’ultimo post è infatti precedente alla puntata di domenica 19 maggio, quando era stato chiesto al pubblico di salvarla al televoto.