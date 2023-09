È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’addio tra Elga Enardu e Diego Daddi. Legati dal 2009 e sposati dal 2017, la coppia nata dopo la partecipazione di entrambi a Uomini e Donne ha deciso di lasciarsi. I motivi della rottura non sono stati resi noti ma lo stesso non può dirsi della sofferenze della sorella gemella di Serena, che nelle ultime Storie di Instagram condivise con i follower non è riuscita a trattenere le lacrime. Prima ha fatto vedere le valigie e documentato l’addio alla casa nella quale viveva con il compagno storico, poi si è sfogata con il pubblico social.

“Grata alle parole di mia mamma quando mi ha detto che devo essere una donna indipendente e poter fare ciò che voglio in ogni momento della mia vita – ha rivelato l’ex tronista tra le stories lasciando quindi intendere che forse alla base dell’addio potrebbe esserci poca autonomia – Oggi sono vicina a quelle donne che per ignoranza dei mariti non possono lavorare e sono anche costrette a restare con loro perché non hanno la possibilità economica per fare diversamente”.

Diego Daddi rompe il silenzio sull’addio a Elga Enardu

E ancora, in un’altra Storia realizzata dal letto: “Faccio molta fatica, ma grazie a te mi alzo”. Insomma, un momento davvero difficile per Elga Enardu. Ma anche per Diego Daddi, che poco fa ha rotto il silenzio sempre a mezzo Instagram. L’ex corteggiatore di UeD ha pubblicato due Storie.

Finora rimasto in silenzio sulla rottura con Elga Enardu, sposata nel 2017, si augura di risolvere presto i problemi nati nelle ultime settimane: “Non avrei voluto scrivervi perché questo momento è davvero difficile. Ma non si può stare indifferente a tutto il vostro affetto e supporto. Vi ringrazio e vi prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva. Ciò che desidero più di tutto”.

“Purtroppo a volte non è possibile scegliere il momento in cui combattere, possiamo solo farlo con coraggio quando ci viene chiesto”, la conclusione di Diego Daddi che, come la sorella di Serena, sta passando un momento difficile. I fan della coppia storica, ovvio, si augurano che presto possano risolvere le cose.