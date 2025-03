Clizia Incorvaia e la promessa fatta a Eleonora Giorgi. Non si è ancora spenta l’ondata di cordoglio e affetto per la scomparsa dell’amata attrice italiana, icona di un cinema d’altri tempi. E tra i tanti vip che hanno inviato parole di vicinanza ai familiari naturalmente una menzione a parte spetta alla nuora, moglie di Paolo Ciavarro, secondogenito avuto da Eleonora con l’attore Massimo.

Clizia Incorvaia ha voluto, tra l’altro, sottolineare l’ipocrisia di chi per tanto tempo ha voltato le spalle a Eleonora Giorgi e invece adesso abbia voluto ricordarla solo “per qualche like in più“. In ogni caso adesso, a un settimana dalla morte della suocera, l’influencer ha rivelato che cosa le ha chiesto in clinica poco prima di morire.

La promessa fatta da Clizia Incorvaia a Eleonora Giorgi

Con un post sul suo profilo Instagram Clizia Incorvaia ha voluto rivelare cosa le ha chiesto Eleonora Giorgi quando si trovava in clinica. L’influencer ha condiviso un messaggio “È una promessa tu sai …♾️♥️” corredato da due foto: nella prima ci sono lei e Paolo, nell’altra Eleonora e Massimo. Stessa posizione, lei a cavalcioni sulle spalle di lui. E c’è un significato preciso.

La stessa Clizia spiega in una story: “Ci hai reso una famiglia coesa e piena d’amore, questo cercherò di portarlo avanti: ti passo il testimone. Questo mi hai detto in clinica. Non so se sarò all’altezza, ma cercherò di fare il massimo. Ti amo”. Dunque un passaggio di consegne all’interno della famiglia, un messaggio di amore e speranza.

Poi, immancabile, il riferimento ai figli Nina e Gabriele: “Sanno che sei diventata un Angelo. E che basterà guardare il cielo per parlare con te e li proteggerai”. L’ennesima conferma del bel rapporto, più volte ribadito, tra Clizia ed Eleonora: “È stata una grande nonna con Nina in primis e poi con Gabriele – ha detto la moglie di Paolo Ciavarro – Ha dato il senso della famiglia a tutti e due e questa è un’eredità immensa: li portava allo zoo, al parco. È stata fantastica”.

