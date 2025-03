Oggi, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, si sono svolti i funerali di Eleonora Giorgi, attrice amatissima e figura indimenticabile del cinema italiano. Tra le lacrime e l’affetto del pubblico, amici e familiari si sono riuniti per darle l’ultimo saluto. Visibilmente commossa, Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro, ha ricordato Eleonora Giorgi non solo come suocera, ma come una figura fondamentale nella sua vita.

“Io non ho perso una suocera, oggi ho perso la mia migliore amica, la mia confidente, la mia compagna di avventure”, ha dichiarato con la voce rotta dall’emozione davanti alle telecamere di La Volta Buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.

Eleonora Giorgi funerale, il rimpianto di Clizia Incorvaia

Il rimpianto di Clizia è quello di non aver realizzato un sogno che avevano condiviso: “Mi dispiace di non aver fatto quel viaggio a New York che ci eravamo promesse, io e lei”. Ha raccontato poi di come il loro legame sia nato prima ancora che lei diventasse ufficialmente parte della famiglia Ciavarro: “Noi ci siamo scelte prima ancora che io diventassi la moglie di Paolo. Stavamo insieme da un mese e lui era ancora dentro la Casa del Grande Fratello. Ci sentivamo ogni giorno, ci raccontavamo passioni, amori, libri letti”.

Quando l’inviato di Rai 1 le ha fatto notare che Eleonora è stata per lei molto più di una suocera, Clizia ha annuito con commozione: “Era tutto. Una mamma, un’amica, una confidente. Mi mancherà terribilmente”. Ma il ricordo più bello rimane il suo ruolo di nonna, un affetto che ha trasmesso con immensa dolcezza ai suoi nipoti: “Ha dato il senso della famiglia a Nina e Gabriele. Li portava allo zoo, al parco, è stata fantastica”.

Intorno alle 15.30, tra due ali di folla sistemata dietro le transenne, è arrivato il feretro di Eleonora Giorgi. Applausi, lacrime e un silenzio carico di emozione hanno accompagnato il suo ultimo ingresso nella Chiesa degli Artisti.

“Non ho perso una suocera, ho perso la mia migliore amica”. Clizia Incorvaia a #LVB #EleonoraGiorgi pic.twitter.com/Op9bKa1EyY — La Volta Buona (@voltabuonarai) March 5, 2025

All’interno della basilica erano già presenti i suoi figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, insieme a Clizia Incorvaia e alla piccola Nina. La bara, preceduta da decine di corone di fiori, è stata accompagnata dalle note di Wish You Were Here dei Pink Floyd, un brano che l’attrice aveva scelto personalmente per il suo addio. Un saluto struggente per una donna che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata, sia dentro che fuori dallo schermo.