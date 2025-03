Eleonora Giorgi si è spenta lunedì 3 marzo 2025 dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. La triste notizia sull’attrice e regista italiana ha presto scatenato un’ondata incredibile di affetto, omaggi e ricordi anche da parte di numerosi colleghi e amici vip. Tra i primi però a lasciare un pensiero, anzi più di uno, l’adorata nuora Clizia Incorvaia.

La moglie di Paolo Ciavarro, secondogenito di Eleonora Giorgi, ha sempre avuto un rapporto bellissimo con lei e sono diversi i post che le ha dedicato non appena la famiglia ha reso nota la morte, avvenuta in una nota clinica romana. Su tutti, l’addio affidato alle struggenti parole della poesia di Henry Scott Holland, “La morte non è niente”.

Clizia Incorvaia, polemica per il nuovo post su Eleonora Giorgi

La poesia fa da cornice a una serie di fotografie di famiglia con Eleonora Giorgi, il marito Paolo e ovviamente il piccolo Gabriele, il nipotino dell’attrice. Ma nelle ore successive alla scomparsa della suocera, l’influencer ha condiviso altri pensieri e anche messaggi di cordoglio.

Ha anche ricordato il forte legame che aveva con la suocera, che considerava come una seconda madre: “Sei stata come una mamma per me A voglio riempirmi la testa e il cuore del tuo sorriso da bambina che porterò sempre con me“. Ma tra un dolce pensiero e un altro, si è anche voluta togliere un sassolino dalle scarpe parlando, seppur senza fare nomi, di chi solo ora che è morta spende belle parole per lei.

“Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con una falsità assurda – si legge in una delle ultime Storie di Clizia Incorvaia – È bello dire belle parole adesso e non calcolarla ma più quando era in vita. “L’amore la stima e il rispetto”, questi sono fatti e non parole. Solo per consenso pubblico e like? Sì. La dura verità. Ele tu sai“. Difficile immaginare a chi possa riferirsi, ma per molti, leggendo qua e là sui social, avrebbe potuto risparmiarsi questa frecciatina. E come spesso accade in questi casi è già polemica.