Anche se sono passati i tempi d’oro in cui campeggiava sulle copertine di riviste patinate e infrangeva cuori, Costantino Vitagliano fa ancora parale di sé, purtroppo per altri motivi, ovvero per la rara malattia autoimmune da cui ha di recente annunciato di essere affetto. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato ospite di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Costantino ha dialogato a cuore aperto con la conduttrice, soffermandosi sul suo percorso di guarigione, sulle terapie e le conseguenze della malattia, e ha inteso ringraziare, evidentemente commosso, i fan per l’affetto ricevuto durante la lunga degenza. È stato ricoverato nel reparto di oncologia in ospedale per più di un mese. Vediamo, dunque, cosa ha raccontato durante l’intervista.

Ci sono (anche) buone notizie per Costantino

“Non si guarisce da questa malattia, ma potrò vivere una vita normale”, ha precisato dapprima, per poi lanciare messaggi più confortanti: “La terapia sta funzionando – ha rassicurato Costantino Vitagliano – L’alone che era intorno alla mia parte addominale, sull’aorta, è calato alla metà. Da 36mm a meno di 15mm e l’obiettivo è andare sotto i 5. Ho diminuito anche le dosi di cortisone e adesso sto meglio. Il cortisone mi dava molti scompensi umorali. Oggi, però, sto meglio, la cura funziona e sono contento che al primo tentativo sia andata bene perché all’inizio neanche i medici sapevano se potesse funzionare oppure no”.

Il racconto della malattia

Nei suoi ricordi, anche la dolorosa scoperta della patologia: “Mi sono trovato in una situazione di panico totale, ricoverato nel reparto di chirurgia tumorale: ero angosciato, i medici non sapevano cosa stesse accadendo – ancora nelle parole di Costantino – Ho cominciato a pensare ‘sto morendo e non vogliono dirmelo’. Ho perso 12 chili in soli 10 giorni. Dopo 29 giorni di esami, siamo giunti alla conclusione che non ho un cancro. Si tratta di una patologia autoimmune, e ora devo osservare un completo riposo”. Ma ora, come detto, si sta rimettendo, ha ripreso peso ed è tornato ad allenarsi in palestra. Adesso, ha riferito, riesce persino a prendere in braccio la figlia Ayla, 8 anni, avuta dall’ex Elisa Mariani.

I falsi amici di Costantino

Poi, “Costa” ha inteso togliersi qualche sassolino dalla scarpa, giacché molte persone con cui aveva legato sono scomparse allorché la fama e il successo hanno iniziato a scemare nel tempo: “Molti mi hanno fatto credere di essere amici, ma una volta che tutto è finito non li ho più visti, restano solo i veri amici. Sono rimasto deluso da alcune persone. Ci sono donne e uomini che ora non mi riconoscono per strada”.