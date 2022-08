“Vuole farlo subito”. Noemi Bocchi lo ha confessato ai suoi amici, ora è di dominio pubblico

Noemi Bocchi non vuole aspettare. Tra Ilary Blasi e Francesco Totti il matrimonio è finito, male a quanto pare e ora la palla passa all’altra, ovvero la flower design che avrebbe rubato il cuore del Pupone più di un anno fa. Qualche giorno fa, mentre la presentatrice si trovava in vacanza con la figlia più piccola Isabel, l’ex calciatore è stata beccato a San Felice al Circeo dalla sua Noemi.

Non è la prima volta che il giornale Chi ha scoperto Totti sotto casa di Noemi e proprio per questo motivo pare che Ilary Blasi sia diventata una furia, come era già accaduto a luglio, pochi giorni prima dell’annuncio ufficiale della coppia. Come riportato dal gossip, tra marito e moglie c’era un accordo. Accordo che Francesco Totti non ha rispettato perché è stato paparazzato sotto casa di Noemi prima della pubblicazione dei comunicati stampa ufficiali.





Noemi Bocchi non vuole aspettare e uscire allo scoperto con Totti

E un altro accordo ci sarebbe tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’ex capitano giallorosso non potrebbe ancora ufficializzare la relazione con la giovane romana: “I due avrebbero un accordo segreto. Anche in questo casa si tratta solo di rumors e non ci sono prove a conferma. Ma sembrerebbe esserci un accordo segreto tra Francesco Totti e Noemi. Loro ufficializzeranno il rapporto solo quando Totti sarà ufficialmente separato da Ilary Blasi”.

“Non prima di quel momento. – riporta Dagospia – Le pratiche del divorzio non sono state ancora avviate e in ballo c’è un patrimonio non indifferente. Per questo la situazione non è facile”. Ma pare che vista l’ufficialità della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, Noemi Bocci vorrebbe uscire allo scoperto. Alcuni amici della giovane romana lo avrebbero confermato al settimanale DiPiù.

Noemi Bocchi non vuole aspettare e vuole uscire allo scoperto – “Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, – si legge – smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante. Nel pieno della tempesta matrimoniale, Francesco ancora non se la sente di vivere alla luce del sole la relazione con Noemi, anche perché all’orizzonte c’è il confronto in Tribunale con Ilary per la spartizione del loro cospicuo patrimonio”.

“Sentiti con le mie orecchie”. Totti e Noemi, la conduttrice e vicina di casa della Bocchi spiffera tutto