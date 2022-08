“Perché era in clinica”. Noemi incinta di Totti? Ora è tutto chiaro: parla chi sa davvero

Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti? Questa la notizia che circola prepotentemente da diversi giorni. A sganciarla il Corriere della Sera, poi ripresa da altri giornali e siti che si occupano di gossip, ma nessuna conferma. Il divorzio del Pupone e Ilary Blasi è l’argomento dell’estate 2022 e da luglio, da quando la coppia ha annunciato l’addio, Noemi Bocchi è la donna più chiacchierata d’Italia.

Il suo nome, come ormai molti sanno, era già circolato all’inizio del 2022, quando si parlava di tradimenti e crisi tra una delle coppie più amate d’Italia. Dopo la bomba Totti e Ilary si sono affrettati a smentire i rumor che circolavano ma evidentemente le dritte arrivate all’epoca ai giornalisti erano fondate, perché sei mesi dopo è arrivata la pubblicazione dei due comunicati in cui comunicavano la decisione di lasciarsi.





Noemi Bocchi incinta di Totti? In clinica per trovare un’amica

Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti? Da allora, quindi, Noemi Bocchi è seguita e attenzionata da giornalisti e paparazzi e ogni suo movimento crea notizia. Come riportato qualche giorno fa dal Corriere della Sera, la presunta nuova fiamma dell’ex capitano della Roma (presunta perché non c’è stata alcuna ufficialità) sarebbe incinta: “Tutti parlano di lei, l’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, seppur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino – si legge sul Corriere – Nonostante nelle foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès, mostrino una pancia che più piatta non si può”.

Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti? Dalla giovane e dal Pupone, ovviamente, non è arrivata nessuna conferma o smentita ma in tanti hanno continuato a parlare della gravidanza dando la notizia per certa. Come mai? A svelare il motivo del gossip è Alfonso Signorini, esperto giornalista scandalistico e direttore del magazine Chi e conduttore del Grande Fratello Vip. Il gossip è nato perché Noemi Bocchi è stata vista al Mater Dei, clinica privata romana dove, tra l’altro, sono nati tutti e tre i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi.

“È bastato che la Bocchi entrasse nella clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba. Poi rivelatasi una colossale bufala”, scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Quindi nessuna gravidanza in vista e nessun quarto figlio per Francesco Totti, Noemi è stata paparazzata in clinica solo perché in visita a una sua amica.

