C’è chi li chiama “leoni da tastiera”, o con l’inglese “haters”, e i personaggi pubblici, prima o poi, devono fare i conti con commenti velenosi, critiche, vere e proprie diffamazioni. Purtroppo, è una legge non scritta dello show business. Non fa eccezione Angelina Mango, nonostante un periodo evidentemente positivo: lo scorso anno la vittoria ad Amici 22, poi il trionfo alla 74esima edizione del Festival di Sanremo e, infine, il settimo posto all’Eurovision, dove certamente avrebbe meritato di più. Peraltro, le critiche che le sono giunte, come vedremo, riguardano motivi davvero risibili.

La cantante, figlia dell’indimenticabile Mango e dell’ex cantante dei Matia Bazar Laura Valente, a soli 23 anni appena compiuti ha dimostrato di avere le spalle larghe e crediamo che non si lascerà avviluppare in un vortice di amarezza e delusione perché, se qualche hater c’è, di certo sono molti di più coloro che la apprezzano, tanto per doti canore e artistiche, tanto per l’umiltà e per quel suo essere rimasta, come si dice, con i piedi per terra. E dunque, cosa avranno mai avuto da contestare gli immancabili leoni da tastiera di turno, viene da chiedersi.

Le (deliranti) critiche

Vi parlavamo di motivi risibili, ed è effettivamente sono stati alcuni outfit sfoggiati da Angelina Mango a scatenare alcuni utenti dei social. “Nooo raga, ma chi la veste?”, ha scritto una utente social, postando la foto di Angelina, durante uno dei suoi concerti, che veste una strana gonna con “mutanda esterna”. Già il look di Sanremo, in cui ha trionfato con il brano La noia, di ispirazione gitana non aveva convinto molti spettatori. Ma, a parte il fatto che bisognerebbe sempre giudicare al di là delle apparenze, a noi pare che Angelina, con la freschezza degli anni più verdi, non sia diversa da tante ragazze della sua età. D’altronde, basta fare un giro per le strade della città per imbattersi in outfit ben più bizzarri.

I progetti futuri di Angelina

Frattanto, pochi giorni fa, la cantante ha rilasciato il suo nuovo singolo, Melodrama, che anticipa il prossimo disco di inediti, dal titolo Pokè melodrama, in uscita il 31 maggio. Il brano sta già facendo cantare e ballare tutto il pubblico e di certo sarà uno dei tormentoni dell’estate del 2024. Lei è prontissima per il tour che toccherà le principali città italiane, come leggiamo su Novella2000. Nel nuovo brano l’elettronica si fonde con un ritmo reggaeton, con un sound caratteristico che denota una crescita artistica della cantante. Del suo stile nel vestire, a nostro parere, rientra nella sfera personale e non dovrebbe interessarci. Ma finché ci saranno hater da tastiera, purtroppo, dobbiamo dare conto delle loro deliranti critiche.