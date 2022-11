Nina Moric, la confessione. Negli ultimi giorni la modella croata ha deciso di condividere con i fan alcuni pensieri che sono apparsi decisamente confusi e sconnessi. Un flusso di parole che hanno messo in allarme i follower che non fanno che domandarsi cosa stia succedendo nella sua vita.

La confessione di Nina Moric mette in allarme i fan. Una serie di messaggi resi noti sul profilo Instagram e attraverso le Stories che hanno decisamente preoccupato i follower della modella croata, che avrebbe riferito di trovarsi in un momento di profonda solitudine. Un esempio? Solo qualche notte fa Nina ha condiviso la foto con il suo gatto e un manichino come “amico”.

Leggi anche: “Sto male, un dolore atroce”. Nina Moric, la confessione preoccupa i fan: “Mi sto consumando”





La confessione di Nina Moric mette in allarme i fan: “Sono sola”

“Non esco mai; va beh esco ogni 10 giorni per comprare heets (fumo le russet). Non attribuisco questo ad agorafobia, no. Non mi piace uscire, non mi piacciono le persone. La mia solitudine non è una condanna, ma la mia scelta”, sono state le parole della modella che avrebbero messo il popolo social in agitazione. E ancora molte altre frasi che lasciano intendere un momento decisamente confuso di vita. (Alla festa di Carlos Corona Fabrizio Corona c’è e Nina Moric no: la reazione della grande esclusa).

“Sono più patetica di quello che ho potuto immaginare”, scrive Nina Moric in una storia, per poi aggiungere nella successiva: “Sono sola”. Cosa sta accadendo precisamente da indurre la modella ha esordire con frasi del genere?

E pensare che nel corso dell’intervista nel salotto televisivo de Le Belve, Nina aveva già deciso di parlare di se stessa senza omettere alcuni dettagli che farebbero pensare a una spiccata sensibilità.

In diretta Tv la Moric ha confidato di essersi anche tatuato il suo nome sul braccio: “L’ho tatuato per paura di perdere me stessa. Così mi ricordo la persona più importante chi è”. E ancora qualcosa a proposito di alcune voci messe in circolo sul suo conto.

“Dicono che sono malata di mente, ma nessun medico me lo ha mai diagnosticato” ha detto. E sulle presunte vessazioni subite in passato: “Non sono una bugiarda, oggi dico la pura verità. In passato mi sono creata delle verità parallele. Ogni volta in base a come mi sentivo davo una versione diversa, magari non è accaduto niente, magari devo solo ricordarmi che ho avuto due genitori che hanno fatto del loro meglio. Si tratta di auto flagellazione. Mi sono fatta soltanto del male da sola”.