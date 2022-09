Nina Moric sta male. A raccontarlo è la stessa ex modella croata: un dolore che sta mettendo a dura prova il suo corpo e la sua mente. L’ex moglie di Fabrizio Corona si confessa sui social e nel farlo condivide anche un referto medico in cui è chiaramente scritto che si è sottoposta ad una gastroscopia dalla quale sono emerse alcune complicazioni. La Moric commenta: “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce.

Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando”. Nina Moric racconta di avere delle difficoltà digestive piuttosto importanti che la stanno letteralmente massacrando. Molto spesso, quando si fa un esame istologico su un determinato tessuto, si è alla ricerca di cellule cancerose: ma di questo si tratta? C’è da dire che al termine del documento si legge infatti che è in corso una valutazione istologica per scoprire l’origine del problema intestinale.

Lo ricordavate così? Dimenticate tutto: Carlos, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, è cresciuto





Nina Moric sta male. A raccontarlo è la stessa ex modella croata

La 46enne sta trascorrendo molto tempo a casa, alle prese con un dolore che non le lascia scampo. La donna naturalmente spera di superare al più presto e di risolvere una volta per tutte. La Moric racconta che sta cercando di combattere il dolore con le sue passioni più grandi come l’arte ma anche guardando molta televisione.

La donna ha infatti postato un video in cui visiona un documentario sulla vita di Freddie Mercury, da sempre uno dei suoi idoli. C’è poi da specificare che l’ex moglie di Corona è lontana però dal figlio Carlos. La madre e il ragazzo si sono allontanati a causa di alcune incomprensioni: il giovane ha scelto di vivere con il padre e alla sua ultima festa di compleanno non ha invitato la Moric.

Nina ha ricordato al figlio che niente e nessuno potrà mai mettere in discussione l’amore smisurato che prova nei suoi confronti. Un messaggio profondo che ha emozionato molti ma che, almeno per ora, non ha cambiato più di tanto la situazione. Senza dubbio la vicinanza di Carlos potrebbe farla stare meglio.

Alla festa di Carlos Corona Fabrizio Corona c’è e Nina Moric no: la reazione della grande esclusa