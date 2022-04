C’è davvero grande preoccupazione intorno a Nina Moric, che nelle ultime ore ha dato vita a numerose storie Instagram, nelle quali ha scritto e detto cose molto angoscianti. E immediatamente i suoi ammiratori hanno iniziato ad avere timori e hanno deciso di lanciare una sorta di allarme per cercare di capire cosa fare per tirarla su di morale. Le sue parole sono state molto dure e hanno coinvolto l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, accusato di averla fatta allontanare dal figlio Carlos.

Nina Moric ha esordito, dicendo: “Lo so, non è una cosa intelligente quella che sto facendo ma ho bisogno di dire la verità. Mi hai portato via mio figlio perché ti è servito per uscire dal carcere. Anche tramite Mediaset sei riuscito a portare via i miei guadagni, addirittura cancellando la mia persona dal palinsesto. Ma perché mi hai portato via Carlos? Ti è servito come la carta verde per uscire di galera. Io non ti voglio male, ho ancora i soldi da parte, te li do tutti ma non danneggiare Carlos”.





Nina Moric mette in ansia i fan: “Ma vuole suicidarsi?”

Poi Nina Moric ha aggiunto ancora: “Fabrizio, prendi tutto quello che mi è rimasto. Ti do anche la mia vita, ma non fare del male a mio figlio, ti prego. Ho pagato anche la Svizzera, non ti preoccupare. Tutti i soldi che dovevi in giro, ho pagato io i tuoi debiti. Ora ti prego, non farmi dire tutto. Tanto io sono pazza da ricoverare, stai tranquillo”. Poi la showgirl croata ha iniziato a scrivere altre frasi ancora più preoccupanti, che hanno fatto temere il peggio. E poi lei ha risposto ancora ai fan.

Infatti, in molti si sono impauriti e hanno temuto che Nina Moric potesse togliersi la vita, quando ha postato queste parole: “Non ho più paura. Il reato è stato fatto, non sono morta. Maledetto questo Paese che mi ha tolto la vita, doveva succedere, era il mio cammino. Non fatelo diventare il vostro. Ti amo tu sine moj. Sto sbagliando tutto, ma non ho altri modi. Chiedo perdono. Questo giorno non accadrà mai più. Mi hanno tolto tutto, ora dico la verità e poi sparisco per sempre”, ha detto ancora.

Una volta ricevuti alcuni messaggi ansiosi da parte dei follower, Nina Moric è ritornata online e ha concluso: “Mi state scrivendo in tanti “ti stai suicidando?”, no state tranquilli sono una combattente e se non lo ho fatto quando nessuno mi avrebbe cercata perché dovrei farlo ora?”. Quindi, allarme rientrato, ma il suo stato mentale continua a preoccupare proprio tutti.

“Deve farsi curare”. Fabrizio Corona in video col figlio Carlos: “Spiega a tutti come stai”