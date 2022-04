Fabrizio Corona, l’appello in compagnia del figlio Carlos. Sono settimane decisamente dure per l’ex re dei paparazzi, coinvolto nel polverone delle polemiche per svariati motivi. E dopo la spigolosa faccenda dei social, Fabrizio Corona è apparso nuovamente in diretta con Carlos. Le loro parole hanno lanciato a tutti un messaggio decisamente chiaro, sperando di arrivare anche alle orecchie di mamma Nina.

Tutto sarebbe nato in seguito alle ultime parole lanciate da Nina Morica a proposito del figlio. Parole sferrate con l’intento di colpire papà Fabrizio: “Mi vergogno di fare questo appello. Carlos soffre di psicosi transitoria acuta. Deve essere curato! Non ha il telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna. Se non prende i farmaci associati all’analisi comportamentale cognitiva sarà la sua fine! Vi prego, aiutatemi, mio figlio ha bisogno! Per favore”.





Poi ha aggiunto: “Essendo maggiorenne non posso chiamare le Forze dell’Ordine, ma qualcuno che ha umanità deve fermare Fabrizio Corona. Siete stati in tanti a essere truffati da lui! Purtroppo chiedo la sua carcerazione! Carlos deve essere salvato! Carlos non deve essere criticato! È solo vittima del male che deve essere fermato! Che io sia bruciata, ma lui deve essere salvato! Fabrizio Corona in galera o in un posto lontano da lui!”.

E dopo l’appello di Nina Moric, anche quello di Fabrizio Corona e del figlio Carlos: “Rispondiamo a quel che ha scritto mia madre”, ha esordito in diretta Carlos. “Tua mamma sta facendo la matta sui social”, ha aggiunto Fabrizio: “Sembra che gli psicologi e gli psichiatri non abbiano più tue notizie… Chiunque può averle. Sei qui”. Prosegue Carlos: “Sì sono qui…”, e la domanda di papà: “Stai male? A me non sembra”, “No, assolutamente”, sottolinea il figlio.

Papà e figlio hanno poi lanciato un messaggio molto chiaro: “Fai un appello e dì che non sei malato, se vogliono i tuoi psicologi possono venire a chiedere notizie qui. E cosa rispondiamo a tutte queste situazioni che tua madre sta evidenziando?”, e Carlos: “Niente, che non è vero e non si deve preoccupare del contrario”. E un’altra domanda di Corona Senior: “Ti sto obbligando a fare qualcosa?”. Un ‘no’ di Carlos ha poi dato modo a Fabrizio Corona di concludere il suo appello.

“Pregherei tutti i giornalisti di occuparsi di cose serie e di non riportare queste notizie che riguardano la sfera privata di un ragazzo che sta benissimo, queste cose potrebbero precludere la sua adolescenza, dando retta a una persona che in questo momento evidentemente non sta bene. Se vuole, noi la possiamo aiutare a farsi curare. Questo vale per i giornalisti e per alcune televisioni che danno credito e fanno sciacallaggio su delle persone che non sono in grado né di intendere che di volere”.

“Roba da 65 euro”. Ilary Blasi, all’Isola dei Famosi tutti hanno notato cosa aveva indosso