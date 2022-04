Ilary Blasi, la conduttrice de L’Isola dei Famosi 2022 non fnisce di stupire il pubblico. Puntata dopo puntata, la padrona di casa continua a conquistare tutti. Dopo lo spigoloso gossip che l’avrebbe vista in crisi con il marito e le relative smentite sul ‘caso’, Ilary Blasi non fa che brilalre sul piccolo schermo, proprio come è solita fare una vera star. Merito del suo carisma, e anche di quello che indossa. Ci avete fatto caso?

Un look impeccabile e la cura del dettaglio: tutto questo fa di Ilaru Blasi la conduttrice più amata del piccolo schermo. Non solo abiti da capogiro, ma anche preziosi gioielli che non fanno che arricchire con originalità ed eleganza gli outfit sfoggiati durante la messa in onda. D’altronde che la conduttrice sia un amante dei gioielli, non è una novità. Ma questa volta Ilary ha superato se stessa.





Non si parla di gioielli qualsiasi, ma di veri e propri piccoli tesori. Un esempio? Potevano sembrare polsini tesi a rendere più originale l’abito, ma in verità si è trattato di una fila di bracciali che con ogni probabilità, come spesso accade, diventeranno un vero e proprio must da imitare. Nello specifico si tratta di gioielli a firma De Liguoro.

“Su di te i nostri bracciali brillano!”, recita la scritta dei gioielli di cui Ilary promuove il marchio. Il prezzo? Se l ostaranno chiedendo in molte. Tenetevi forte perchè si tratta di un range che oscilla tra i 65 euro e i 95 euro, ma il valore dipende dalla grandezza. La particolarità? Si tratta di bracciali elasticizzati, che se arricchiti di pietre e perle arrivano a costare anche 68 euro. Ma forse per una conduttrice come Ilary, molti penseranno sia davvero poco.

Si tratta però di un vero e proprio gioco di luce e di forme. Infatti la conduttrice ha mostrato anche come indossarli in modo originale, sfoggiandene circa sei, differenziandoli per colori e anche per grandezza delle pietre. Ilary non sembra lasciare nulla al caso, e per i fan non intende rinunciare a nulla.

