L’Isola dei Famosi 2022, il rumor sulla new entry. Il suo nome tra i tre nuovi ingressi approdati in Honduras, insieme a quello di Blind e Roberta Morise. Il pubblico ha avuto modo di assistere alla prova del fuoco disputata proprio tra Patrizia Bonetti e Roberta Morise, e nonostante le due abbiano ottenuto lo stesso tempo record di 5 minuti e 51 secondi, alla fine è stata penalizzata la modella italo-cubana per essersi spostata leggermente prima.

Le due concorrenti hanno dunque iniziato la loro prova di resistenza di fronte alla fiamma, ma per Patrizia Bonetti qualcosa non è andato come previsto. La naufraga ha riportato alcune ustioni in seguito alle quali è stata condotta in infermeria. A informare tutti è stata anche Ilary Blasi.





“Tra di loro manca Patrizia Bonetti, che la scorsa puntata si è battuta come un leone alla prova del fuoco superando i suoi limiti…Purtroppo alla prova si è scottata. Per precauzione la stiamo quindi tenendo sotto osservazione in infermeria“.

Poco dopo l’annuncio, il pubblico è stato ulteriormente avvisato che la cncorrente si stava per riprendere e che non vedeva l’ora di tornare. Eppure nelle ultime ore a circolare è stato un rumor che andrebbe a riferirsi al ritiro di Patrizia dal gioco.

Al momento si tratterebbe solo di un’indiscrezione sollevata da Giuseppe Porro su Instagram che però non è ancora andata incontro a un’effettiva conferma: “Molti spettatori si sono chiesti che fine abbia fatto Patrizia Bonetti all’Isola dei Famosi”, si legge.

E ancora: “Possiamo rivelarvi in esclusiva che l’infuencer durante la prova del fuoco in Honduras ha riportato alcune ustioni e sta tornando in Italia, abbandonando definitivamente il gioco“. Solo la prossima puntata riuscirà a mettere chiarezza sulla vicenda.

