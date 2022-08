Nilufar Addati è stata una delle protagoniste delle passate edizioni di Uomini e Donne. La ragazza 24enne vi ha preso parte fra il 2017 e il 2018 prima nel ruolo di corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi e poi in veste di tronista del programma. La sua scelta alla fine è ricaduta sul corteggiatore Giordano Mazzocchi, con il quale ha successivamente partecipato all’edizione di Temptation Island Vip andata in onda nel 2018.

La relazione tra loro due ha fatto sognare i telespettatori è durata fino agli inizi del 2019, quando Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno deciso di prendersi una pausa in seguito a litigi ed incomprensioni. Nei mesi successivi alcune voci li hanno visti riavvicinarsi e chiarire, tuttavia i due non sono più riusciti a ristabilire un equilibrio nel loro rapporto e si sono così lasciati definitivamente. Nelle ultime ore il gossip si è nuovamente interessato a Nilufar Addati.





Nilufar Addati fidanzata, l’ex UeD fa chiarezza: “Solo amici”

L’ex tronista, che si trova in vacanza a Mykonos, ha condiviso sul proprio profilo Instagram a tarda notte uno scatto in compagnia di un ragazzo di nome Andrea. I due sembrano essere molto affiatati e divertiti, indossano occhiali da sole nonostante sia notte. Una foto innocua all’apparenza, ma i fan ci hanno voluto vedere chiaro e hanno fantasticato sulla possibilità che Nilufar Addati possa essersi fidanzata.

La pagina Instagram The Pipol Gossip ha contattato l’influencer e chiesto di fare chiarezza sul presunto flirt che le è stato attribuito. Così l’ex volto di Uomini e Donne ha fatto sapere: “Ma no, fermi tutti! Tra me e Andrea c’è solo una grandissima amicizia che dura da un po’. Gli voglio molto bene e c’è un rapporto estremamente amichevole. Ci troviamo entrambi a Mykonos e ieri quando ci siamo incontrati ci siamo abbracciati e abbiamo scattato la foto”.

E sempre a proposito del pettegolezzo che la vedrebbe vicina al suo amico Andrea, Nilufar Addati ha puntualizzato: “E poi, scusate, io sono una romanticona. Vi pare che annuncio una relazione con una foto messa sulle storie così all’improvviso? No, solo amicizia!”. Sarà così davvero? Insomma al momento bisogna prendere per buone le parole Nilufar Addati ex protagonista di Uomini e Donne: tra lei e Andrea allo stato attuale c’è solo una bellissima amicizia. Si sono incontrati in Grecia e lo scatto non ha nulla a che vedere su una possibile relazione in corso tra loro.

